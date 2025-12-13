Yabancı İş Arkadaşlarına Türk Yemeklerini Tattıran İçerik Üreticisi Şimdi de Yaprak Sarma Denetti

Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri yaprak sarma. Hem etli hem zeytinağlı versiyonu olan sarmanın, yapılışı adeta bir ritüel gibi bildiğiniz üzere. Doğru yaprakları seçmek, doğru miktarda iç koymak, düzgün bir biçimde sarmak ciddi bir özen istiyor. Bu yüzden her zaman pişirilen bir yemek değil. Yaprak sarmanın sevenleri çok fakat sevmeyeni de az değil. Peki yabancılar yaprak sarma hakkında ne düşünüyor?
Yabancı iş arkadaşlarına Türk yemeklerini deneten içerik üreticisi 'irlandanindiyetisyeni' şimdi de iş arkadaşlarını yaprak sarma ile tanıştırdı. Beklenenin aksine yaprak sarma oldukça beğenildi.
Buradan izleyebilirsiniz;
"Yunanistan'dakinden daha iyi"
