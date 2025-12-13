onedio
Yabancı İş Arkadaşlarına Türk Yemeklerini Tattıran İçerik Üreticisi Şimdi de Yaprak Sarma Denetti

Pelin Yelda Göktepe
13.12.2025 - 18:02 Son Güncelleme: 13.12.2025 - 18:03

Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri yaprak sarma. Hem etli hem zeytinağlı versiyonu olan sarmanın, yapılışı adeta bir ritüel gibi bildiğiniz üzere. Doğru yaprakları seçmek, doğru miktarda iç koymak, düzgün bir biçimde sarmak ciddi bir özen istiyor. Bu yüzden her zaman pişirilen bir yemek değil. Yaprak sarmanın sevenleri çok fakat sevmeyeni de az değil. Peki yabancılar yaprak sarma hakkında ne düşünüyor?

Yabancı iş arkadaşlarına Türk yemeklerini deneten içerik üreticisi 'irlandanindiyetisyeni' şimdi de iş arkadaşlarını yaprak sarma ile tanıştırdı. Beklenenin aksine yaprak sarma oldukça beğenildi.

Buradan izleyebilirsiniz;

"Yunanistan'dakinden daha iyi"

Bildiğiniz üzere Yunanistan ile mutfağımız oldukça benziyor ve bu durum zaman zaman tartışmalara sebep olabiliyor. Yaprak sarmanın da bir Yunan versiyonu var. Yunan usulü yaprak sarmaya 'dolmadakia' deniyor. Şirkette sarmanın Yunan versiyonunu deneyenler olmuş. İçlerinden biri bizim yaprak sarmamızın daha iyi olduğunu söyleyince, haliyle pek çok kişi küçük bir gurur yaşadı.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı'ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
