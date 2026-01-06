"2026'da Beni Üzeni Barındırmayacağım" Diyen Kadın Astrologların Yorumlarını Savcılığa Taşımaya Karar Verdi

Yeni yıl için hangi kararları aldınız? Daha da önemlisi aldığınız kararlar için aksiyom almaya başladınız mı? Kendisine 2026'da 'Beni üzen hiçbir şeyi barındırmayacağım” sözü veren kadın, sürekli arıza çıkaran eşyalarını merdivenlerden savurduğu anları Instagram hesabında paylaştı. Instagram'da @ozdenur_ramazan kullanıcı adıyla yer alan sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılan video kimilerini yeni yıl için aldıkları kararları gerçeğe dönüştürmek adına harekete geçirirken, astrologların ise içine korku saldı. Zira, genç kadın '2026'da Yengeç burçları gülecek' diyen astrologları da savcılığa vereceğini söyledi!

İşte, o anlar...

Kaynak