"2026'da Beni Üzeni Barındırmayacağım" Diyen Kadın Astrologların Yorumlarını Savcılığa Taşımaya Karar Verdi

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
06.01.2026 - 13:54

Yeni yıl için hangi kararları aldınız? Daha da önemlisi aldığınız kararlar için aksiyom almaya başladınız mı? Kendisine 2026'da 'Beni üzen hiçbir şeyi barındırmayacağım” sözü veren kadın, sürekli arıza çıkaran eşyalarını merdivenlerden savurduğu anları Instagram hesabında paylaştı. Instagram'da @ozdenur_ramazan kullanıcı adıyla yer alan sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılan video kimilerini yeni yıl için aldıkları kararları gerçeğe dönüştürmek adına harekete geçirirken, astrologların ise içine korku saldı. Zira, genç kadın '2026'da Yengeç burçları gülecek' diyen astrologları da savcılığa vereceğini söyledi! 

İşte, o anlar... 

“Kendime söz verdim 2026'da beni üzen hiçbir şeyi barındırmayacağım” dedi tekmeyi fırlattı!

Çamaşır makinesinin ardından astrologlar ve süpürge de nasibini aldı!

Yengeç burcu genç kadın, '2026'da Yengeç burçları gülecek' diyen astrologlara da tepkili idi. 'Astrologları savcılığa vereceğim' diyen kadına, sosyal medyadan yorumlar da gecikmedi. 

Gelin bir de sosyal medyanın yorumlarına göz atalım. 👇

"En iyi sözler..." 👇

twitter.com

Peki ya komşular? 👇

twitter.com

Sahiden hepimiz bir "Oh" demedik mi?👇

twitter.com
Biraz da "Bozulan psikolojimiz..." hakkında konuştuk👇

twitter.com

Astrologların da gözünden kaçmadı tabii...👇

twitter.com

"Çok iyi anlıyorum."👇

twitter.com

Yengeç burçları burada mı?👇

twitter.com

Galiba bu kez Merkür retronun bir suçu yok.👇

twitter.com
Şimdi sıra sizi üzen kişilerde mi?👇

twitter.com

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
