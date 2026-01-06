onedio
Profesör Doktor Yeşim Erbil Yanıtladı: Sabahları Sirke İçmek Faydalı Mı, Kilo Verdirir mi?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
06.01.2026 - 09:00

Birçok uzmandan 'sabahları aç karnına sirke için' önerisi geldiğini duymuşsunuzdur. Kimi uzman sirkenin bağışıklığı güçlendirdiğini söyleyerek kimisi de sirkenin yağ yakımına yardımcı olduğunu söyleyerek bu öneride bulunuyor. Peki bu konuda yapılan bir çalışma var mı? 

Sirke gerçekten yağ yakıyor mu, vücuda faydalı mı?

Prof. Dr. Yeşim Erbil, YouTube'da yayınladığı bir videosunda bu sorunun cevabını açıkladı.

Kaynak: YouTube / Prof. Dr. Yeşim Erbil

Sabahları sirke içmek faydalı mı?

Prof. Dr. Yeşim Erbil, Japonya'da yapılan bir araştırmanın sonuçlarını aktararak bu soruyu cevaplıyor. Araştırmada, iki farklı grubun iki ay boyunca sirke tüketmesi isteniyor. Bir grup plasebo grubu olurken bir grup da düzenli bir şekilde sirke tüketiyor. Araştırma sonucunda vücut içi yağları ölçülüyor ve sirke tüketen kişilerde yüzde 10-15 oranında azalma olduğu görülüyor. Erbil, 'Sirke gerçekten yağ yakımını artıran, kan şekerini dengeleyen bir unsur.' diyor.

Peki sirke nasıl, ne kadar ve ne zaman tüketilmeli?

Erbil, kabaca bir ölçü vererek 'Sabahları bir çorba kaşığı, akşamları bir çorba kaşığı yeterli' diyor. Akşamları sirkeyi kefire ekleyerek veya suyla karıştırarak tüketebilirsiniz. 

Fakat mide problemleriniz varsa sirke tüketiminde dikkatli olun!

Videonun tamamını buradan izleyebilirsiniz;

Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
