Ülkece Tiryakisiyiz: En İyi Çay Nasıl Demlenir Açıklıyoruz!

Türkiye, dünyada en çok çay tüketen ülkelerden biri. Fakat herkesin çayı demleme şekli farklı. Kimisi çayı sıcak suyla kimisi de soğuk suyla demliyor. Haliyle 'çay nasıl demlenir?' sorusu da gündemimize geliyor.

Gelin, en iyi çayı demlemek için hazırlık aşamalarını anlatalım!

Çaydanlığı ısıtın

Çayınızı poşet çay veya yaprak çay olarak tercih etseniz de her zaman çaydanlığınızı ısıtın. Elbette bunun için çaydanlığın içine bir miktar su koyun. Yoksa çaydanlığınız yanar! Alt kısımda kaynattığınız suyla demliği de çalkalayarak ısıtabilirsiniz. Bu yöntem, çayınızın daha iyi demlenmesine ve ısıyı muhafaza etmesine yardımcı olacaktır.

Efsaneyi de cevaplayalım: Sıcak su mu, soğuk su mu?

Çay, sıcak suyla demlenmelidir. Fakat direkt kaynar suyun üzerine çayı dökersiniz acı bir tat elde edersiniz. Bunun yerine kaynadıktan sonra ocaktan alınan ve biraz soğutulmuş su kullanın.