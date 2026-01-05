Ülkece Tiryakisiyiz: En İyi Çay Nasıl Demlenir Açıklıyoruz!
Dünyada çay tüketiminde birinci olduğumuzu bilmeyen yoktur. Ülkemizde her öğünde hatta öğüne ihtiyaç duymadan bile çay tüketilir. Çaydanlıklarımızda, çay makinelerimizde her daim çay bulunur. Fakat gelin görün ki herkesin çayı demleme şekli farklı!
Kimisi çayı soğuk suya atmayı, kimisi sıcak suya atmayı tercih ediyor. Üstelik çayın yıkanıp yıkanmayacağı konusunda da fikir ayrılıkları mevcut.
Peki en iyi çay nasıl demlenir?
Kültürümüzde önemli bir yere sahip olan çay, doğru demlenmediğinde lezzetini kaybedebiliyor.
En iyi çay demleme yöntemi!
Peki bitki çayları nasıl demlenir?
en iyi çay soğuk suyla demlenir