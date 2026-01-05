onedio
Ülkece Tiryakisiyiz: En İyi Çay Nasıl Demlenir Açıklıyoruz!

Dilara Bağcı Peker
05.01.2026 - 12:02

Dünyada çay tüketiminde birinci olduğumuzu bilmeyen yoktur. Ülkemizde her öğünde hatta öğüne ihtiyaç duymadan bile çay tüketilir. Çaydanlıklarımızda, çay makinelerimizde her daim çay bulunur. Fakat gelin görün ki herkesin çayı demleme şekli farklı! 

Kimisi çayı soğuk suya atmayı, kimisi sıcak suya atmayı tercih ediyor. Üstelik çayın yıkanıp yıkanmayacağı konusunda da fikir ayrılıkları mevcut.

Peki en iyi çay nasıl demlenir?

Kültürümüzde önemli bir yere sahip olan çay, doğru demlenmediğinde lezzetini kaybedebiliyor.

Türkiye, dünyada en çok çay tüketen ülkelerden biri. Fakat herkesin çayı demleme şekli farklı. Kimisi çayı sıcak suyla kimisi de soğuk suyla demliyor. Haliyle 'çay nasıl demlenir?' sorusu da gündemimize geliyor. 

Gelin, en iyi çayı demlemek için hazırlık aşamalarını anlatalım!

Çaydanlığı ısıtın

Çayınızı poşet çay veya yaprak çay olarak tercih etseniz de her zaman çaydanlığınızı ısıtın. Elbette bunun için çaydanlığın içine bir miktar su koyun. Yoksa çaydanlığınız yanar! Alt kısımda kaynattığınız suyla demliği de çalkalayarak ısıtabilirsiniz. Bu yöntem, çayınızın daha iyi demlenmesine ve ısıyı muhafaza etmesine yardımcı olacaktır.

Efsaneyi de cevaplayalım: Sıcak su mu, soğuk su mu?

Çay, sıcak suyla demlenmelidir. Fakat direkt kaynar suyun üzerine çayı dökersiniz acı bir tat elde edersiniz. Bunun yerine kaynadıktan sonra ocaktan alınan ve biraz soğutulmuş su kullanın.

En iyi çay demleme yöntemi!

Çaydanlığımızı ısıttık, suyumuzu ısıttık. Sıra geldi çayı demlemeye.

Önce alt demliğe suyu koyun ve kaynamaya bırakın. Su kaynadıktan sonra üst demliğe de biraz sıcak su dökün. Demlik ısındıktan sonra, çay yapraklarını üst demliğe ekleyin. Bu yöntem, çayın daha lezzetli ve aromatik olmasını sağlar.

Dikkat etmeniz gereken birkaç küçük nokta daha var:

Suyu Yukarıdan Dökün: Suyu kenardan koymak oksijen kaybına yol açabilir. Bu nedenle demliğe suyu yukarıdan dökmek önemlidir.

Kısa Demleme Süresi: Çayın acılaşmaması için demlenme süresini çok uzatmamak gerekir. Su kaynadıktan sonra ocağın altını kısın ve 15-20 dakika kadar bekleyin. Çayı asla rengine göre değerlendirmeyin. Renk daha çabuk oluşur, ancak lezzetin gelişmesi biraz daha uzun sürer. En iyi lezzeti tam olarak elde etmek için doğru demleme süresini bekleyin. Kullandığınız çay miktarını ve demleme süresini damak tadınıza göre ayarlayın.

İdeal Çay Demleme Süreleri 

  • Siyah Çay: 3-5 dakika

  • Yeşil Çay: 2 dakika

  • Bitki Çaylar: 3-4 dakika

  • Beyaz Çay: 1-2 dakika

(Çayın miktarına göre süre artacaktır)

Peki bitki çayları nasıl demlenir?

Özellikle soğuk kış aylarında hastalıklardan korunmak için bol bol bitki çayı tüketiyoruz. Fakat bitki çayı tüketirken dikkatli olmak gerekiyor.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Münevver Sökmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bitki çaylarına dair bilinmesi gerekenleri aktardı.

'Bitki çayları hazırlanırken kaliteli porselen demlik ya da fincan tercih edilmelidir. Özellikle uçucu bileşenlere sahip bitki çaylarının hazırlanmasında kapaklı fincan kullanılmasını öneriyoruz. Porselen demliğe önce çayı yapılacak bitki konmalı ve üzerine gerekli miktarda su eklenmeli. Genellikle bir tatlı kaşağı kuru veya bir avuç taze bitki için 250 mililitre su kullanmak gerekir. Keyfi içilecek çay, kaynatılmış suya batırmak suretiyle bekletilip içilebilir. Şifa amacıyla kullanılacak çayın ise bitkilerin şifalı kimyasallarını ayırıp suya karışması için daha uzun süre yani yaklaşık 15 dakika bekletilmesi gerekir.' 

Bitki çaylarının sabah aç karnına tüketilmemesi gerektiğini anlatan Sökmen, 'Sabah, öğlen ve akşam bir fincan tüketilmelidir. Çok abartılı şekilde tüketmek bazı çayların ters etki yaratmasına neden oluyor. Geri dönüşü olmayan hasarlar oluşturabiliyor. Her şeyin fazlası zarardır' dedi.

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
