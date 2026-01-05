Komşu Ülkede Günde 5 Saat Kedi Sevecek Gönüllüler Aranıyor: Üstelik Konaklama Ücretsiz

Gönüllülerin işi, haftanın 5 gününde 5 saat kedilerle ilgilenmek. İşiniz sabah saat 8'de başlıyor ve öğlen 13.00'te sona eriyor. Sonrasında ne yapacağınız, size kalmış. Mesai saatiniz boyunca da özel ihtiyaçları olan kedileri beslemek, sokak ve plaj kedilerini beslemek, kafesteki kedileri dışarı çıkarıp gerekliyse tedavi uygulamak, kedi kumlarını temizlemek, yataklarını temizlemek ve benzeri birçok göreviniz var! Özetle kedilerin beslenme, temizlik, bakım, ilaç ve tabii bolca sevgi ihtiyacını karşılamanız gerekiyor.

Gönüllülerin konaklama ihtiyacı organizasyon tarafından karşılanıyor. Her gönüllünün ayrı bir odası oluyor ancak mutfak ve banyo gibi ortak alanlar paylaşılıyor. Aday ulaşım, öğle ve akşam yemekleri masrafları ise kişiye ait.