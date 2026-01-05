Komşu Ülkede Günde 5 Saat Kedi Sevecek Gönüllüler Aranıyor: Üstelik Konaklama Ücretsiz
Kedileri sever misiniz? Peki işinizin kedi sevmek ve onlara bakmak olmasını ister miydiniz? Muhtemelen herkesin hayalindeki bu mesleği, Yunanistan'da yapabilirsiniz! Yunanistan, Ege Denizi'nde bulunan Siros Adası'ndaki kedilere bakacak gönüllüler arıyor. Gönüllüler, haftanın 5 günü 5 saat çalışacak. Ayrıca gönüllülere konaklama ve kahvaltı da ücretsiz olacak.
Yunanistan'da kedi sevici aranıyor!
Peki gönüllüler ne yapacak?
Veterinerler, hemşireler veya sadece kedileri sevenler başvuru yapabiliyor.
