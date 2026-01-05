onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Komşu Ülkede Günde 5 Saat Kedi Sevecek Gönüllüler Aranıyor: Üstelik Konaklama Ücretsiz

Komşu Ülkede Günde 5 Saat Kedi Sevecek Gönüllüler Aranıyor: Üstelik Konaklama Ücretsiz

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
05.01.2026 - 10:00

Kedileri sever misiniz? Peki işinizin kedi sevmek ve onlara bakmak olmasını ister miydiniz? Muhtemelen herkesin hayalindeki bu mesleği, Yunanistan'da yapabilirsiniz! Yunanistan, Ege Denizi'nde bulunan Siros Adası'ndaki kedilere bakacak gönüllüler arıyor. Gönüllüler, haftanın 5 günü 5 saat çalışacak. Ayrıca gönüllülere konaklama ve kahvaltı da ücretsiz olacak.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yunanistan'da kedi sevici aranıyor!

Yunanistan'da kedi sevici aranıyor!

Yunanistan'ın Siros Adası'nda yaklaşık 3 bin kedi bulunuyor. Syros Cats isimli organizasyon da bu kedileri korumak ve onlara gerekli bakımı sağlamak istiyor. Yıllar önce bu amaçla bir gönüllülük projesi başlatan organizasyon, yeniden bu uygulamayı başlattı. Gönüllü kişilerin temek görevi haftanın 5 günü günde 5 saat kedilerle ilgilenmek.

İşin detaylarına geçmeden önce, maalesef bu proje için başvuruların dolduğunu belirtelim.

Peki gönüllüler ne yapacak?

Peki gönüllüler ne yapacak?

Gönüllülerin işi, haftanın 5 gününde 5 saat kedilerle ilgilenmek. İşiniz sabah saat 8'de başlıyor ve öğlen 13.00'te sona eriyor. Sonrasında ne yapacağınız, size kalmış. Mesai saatiniz boyunca da özel ihtiyaçları olan kedileri beslemek, sokak ve plaj kedilerini beslemek, kafesteki kedileri dışarı çıkarıp gerekliyse tedavi uygulamak, kedi kumlarını temizlemek, yataklarını temizlemek ve benzeri birçok göreviniz var! Özetle kedilerin beslenme, temizlik, bakım, ilaç ve tabii bolca sevgi ihtiyacını karşılamanız gerekiyor.

Gönüllülerin konaklama ihtiyacı organizasyon tarafından karşılanıyor. Her gönüllünün ayrı bir odası oluyor ancak mutfak ve banyo gibi ortak alanlar paylaşılıyor. Aday ulaşım, öğle ve akşam yemekleri masrafları ise kişiye ait.

Veterinerler, hemşireler veya sadece kedileri sevenler başvuru yapabiliyor.

Veterinerler, hemşireler veya sadece kedileri sevenler başvuru yapabiliyor.

Organizasyon özellikle 25 yaş üstü bireyleri arıyor. Bu projeye başvurmak için veterinerlik eğitimi almış olmanız bir artı, ancak sadece kedileri sevmeniz de yeterli. 

Elbette böylesine güzel bir projeye yoğun ilgi gösterildi. 2026 yılının başvuruları şimdiden doldu! Fakat organizasyon, gelecek dönemlerdeki projeler için sosyal medya hesaplarının takip edilmesini tavsiye ediyor.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
3
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın