Hava Sıcaklığı Eksi 30 Dereceye Kadar Düştüğünde Bile Donmayan Tek Yer!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
05.01.2026 - 08:48

Türkiye, Sibirya soğuklarının etkisi altında kaldı. Özellikle Doğu ve İç kesimlerde hava sıcaklıklarının eksinin altına düştüğü görüldü. Sivas'ta hava sıcaklığı sıfırın altında 30 dereceye kadar düştü. Her yer donarken donmayan tek yer 'bozkırın nazar boncuğu' denen Gökpınar Gölü oldu.

Peki Gökpınar Gölü neden donmuyor?

Sivas'ta Sibirya soğukları etkisini sürdürüyor.

İç Anadolu'nun en soğuk noktalarından biri olan Sivas'ta hava sıcaklığı eksi 30 dereceye kadar düştü. Sivas'ta göller, nehirler ve şelaleler dondu. Sivas adeta buz tuttu: Tek bir yer hariç!

Sivas'ın Gürün ilçesindeki Gökpınar gölü, termometreler eksi 30'u gösterirken bile donmadı. Hatta donmadığı gibi resmen kaynadığı görüldü.

Peki Gökpınar gölü neden donmuyor?

Dünyanın en berrak göllerinden birisi olan Gökpınar gölü, zemininden kaynayan 17 derece sıcaklıktaki selenyumlu sudan oluşuyor. Yani bu gölün sıcaklığı yaz ve kış aylarında değişmiyor. Bu nedenle göl, hiç buz tutmuyor.

Kış aylarında bile kaynıyormuş gibi görünen bu göle, turkuaz renginden dolayı ‘bozkırın nazar boncuğu' deniyor.

17 derecedeki göl suyu, eksi 30 derecedeki havayla buluşuyor.

Gölün 17 derecedeki suyu, eksi 30 derecedeki havayla buluşunca kaynarmışçasına buhar oluşturuyor. Gölün yüzeyinde süzülen su buharı ise izleyenleri mest ediyor. Ördekler, kuğular ve diğer canlılar buz gibi havada bu sıcak gölün tadını çıkarıyor.

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
