Hava Sıcaklığı Eksi 30 Dereceye Kadar Düştüğünde Bile Donmayan Tek Yer!
Türkiye, Sibirya soğuklarının etkisi altında kaldı. Özellikle Doğu ve İç kesimlerde hava sıcaklıklarının eksinin altına düştüğü görüldü. Sivas'ta hava sıcaklığı sıfırın altında 30 dereceye kadar düştü. Her yer donarken donmayan tek yer 'bozkırın nazar boncuğu' denen Gökpınar Gölü oldu.
Peki Gökpınar Gölü neden donmuyor?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sivas'ta Sibirya soğukları etkisini sürdürüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Peki Gökpınar gölü neden donmuyor?
17 derecedeki göl suyu, eksi 30 derecedeki havayla buluşuyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın