Hava Sıcaklığı Eksi 30 Dereceye Kadar Düştüğünde Bile Donmayan Tek Yer!

İç Anadolu'nun en soğuk noktalarından biri olan Sivas'ta hava sıcaklığı eksi 30 dereceye kadar düştü. Sivas'ta göller, nehirler ve şelaleler dondu. Sivas adeta buz tuttu: Tek bir yer hariç!

Sivas'ın Gürün ilçesindeki Gökpınar gölü, termometreler eksi 30'u gösterirken bile donmadı. Hatta donmadığı gibi resmen kaynadığı görüldü.