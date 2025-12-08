Dünyanın En İyi Fikri: Bir Grup Genç Arkadaşlarının Doğum Gününü 2006'daki Doğum Gününün Konseptiyle Kutladı

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DR-Nlu8iF3s/
Doğum günleri, herkesin kendini özel hissettiği, sevdikleriyle bir araya geldiği günler. Herkes bugünde kendini özel hissedeceği küçük bir kutlamanın hayalini kuruyordur elbette. Doğum günleri, özellikle 90'lar çocukları için çok özeldi. Tüm arkadaşların bir araya geldiği, pasta yediği ve doyasıya eğlendiği özel günlerdi. Her birimizin doğum gününde, meşhur ahşap vitrinin önünde çekilmiş bir fotoğrafı vardır.
Bir grup arkadaş, yakın arkadaşlarının doğum gününü, eski doğum gününün konseptiyle kutladı. Bu yaratıcı fikir herkesin beğenisini topladı.
Buradan izleyebilirsiniz;
2006 yılına gittiler.
👇
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
