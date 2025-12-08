onedio
Dünyanın En İyi Fikri: Bir Grup Genç Arkadaşlarının Doğum Gününü 2006'daki Doğum Gününün Konseptiyle Kutladı

Dünyanın En İyi Fikri: Bir Grup Genç Arkadaşlarının Doğum Gününü 2006'daki Doğum Gününün Konseptiyle Kutladı

Pelin Yelda Göktepe
08.12.2025

Doğum günleri, herkesin kendini özel hissettiği, sevdikleriyle bir araya geldiği günler. Herkes bugünde kendini özel hissedeceği küçük bir kutlamanın hayalini kuruyordur elbette. Doğum günleri, özellikle 90'lar çocukları için çok özeldi. Tüm arkadaşların bir araya geldiği, pasta yediği ve doyasıya eğlendiği özel günlerdi. Her birimizin doğum gününde, meşhur ahşap vitrinin önünde çekilmiş bir fotoğrafı vardır. 

Bir grup arkadaş, yakın arkadaşlarının doğum gününü, eski doğum gününün konseptiyle kutladı. Bu yaratıcı fikir herkesin beğenisini topladı.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DR-Nlu8iF3s/
Buradan izleyebilirsiniz;

2006 yılına gittiler.

Herkesin doğum gününde, kendine özgü, farklı ve heyecan dolu bir kutlama hayali olabilir. Doğum günü denince akla birbirinden yaratıcı konseptler de geliyor. Fakat bu konsept daha önceki pek çok fikri unutturdu. Gösterişten uzak, sımsıcak ve yaratıcı bu kutlama pek çok kişiye de ilham verecek gibi görünüyor.

