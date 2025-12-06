onedio
İşte Gerçek Köy Hayatı: Yörük Oğlan İsimli İçerik Üreticisi Köyde Bir Gün İçinde Yaptığı İşleri Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
06.12.2025 - 18:09

İş yaşamından ya da kalabalık şehrin koşuşturmacasıncan sıkılan pek çok insan köyde yaşamanın hayalini kuruyor. Birçok insanın romantik bir hayal olarak gördüğü köy yaşamı, aslında oldukça zorlu. Bu yaşam tarzı, doğayla iç içe olmayı ve sakin bir hayatı vaat ederken, aynı zamanda bir dizi zorluğu da beraberinde getiriyor. Bu yüzden köyde yaşama hayali, zaten hayatını köyde geçirenlere oldukça garip geliyor. 

Yörük Oğlan ismiyle köy yaşamından videolar paylaşan içerik üreticisi, köyde bir gün içinde yaptığı işleri paylaştı. Yaptığı işler, izlerken bile yorgunluğunu anlamamıza yetti.

Buradan izleyebilirsiniz;

Gerçekten yapabilir miydiniz?

Gerçekten yapabilir miydiniz?

Her şeye rağmen köyde yaşamak, temel ihtiyaçların bile güç bir şekilde karşılanıyor olması, şehir yaşamından sıkılanlara yine de cazip geliyor. Şehir yaşamının farklı, köy yaşamının farklı zorlukları var. Seçmeniz gereken hangi zorlukla baş etmek istediğiniz aslında.

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
