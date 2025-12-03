Görmemiş Bile: Bir İçerik Üreticisi Videosunu Editlerken Yanından Geçen Ünlü İsmi Fark Edince Şoke Oldu

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DRsAJB...
Bazen bir şeye odaklandığımızda geri kalan her şey için dikkatimiz dağılır, çevremizde olup bitenleri ister istemez kaçırırız. Dibimizde cereyan eden olayları bile fark etmeyiz. İçinde bulunduğumuz anın farkında olmamak, bazen oldukça önemli detayları da görmememize sebep olur.
'queecis' isimli içerik üreticisi video çektiği sırada yanından geçip giden ünlü ismi fark edemediğini videoyu editlerken gördü. Yaşadığı şaşkınlığı takipçileriyle paylaştı.
Buradan izleyebilirsiniz;
Can Bonomo'yu görmemiş!
Samimi ve sıcak tavırlarıyla tanınan Can Bonomo'dan da o videoya yorum geldi;
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
"İyi ki görmemişim", "İyi ki sonra fark ettim" tadında bir paylaşım