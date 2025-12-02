Sınav Başvurusu İçin ÖSYM'ye Giren Kadın Üniversite Diplomasının Kayıtlardan Silindiğini Fark Etti

Bu yılın başından beri, ülkemizin gündemini en çok meşgul eden konulardan biri 'diploma' meselesi bildiğiniz üzere. Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ve diplomasının iptal edilmesinin ardından 'Kimsenin diploması güvende değil' söylemleri başlamıştı. Bir sosyal medya kullanıcısı tam olarak böyle bir olay yaşadığını iddia etti.
Sınav başvurusu yapmak için ÖSYM'ye giren kadın, üniversite kaydının silindiğini fark etti. Şaşkınlığa uğradığı o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
"Ben şu an lise mezunuyum"
