Sınav Başvurusu İçin ÖSYM'ye Giren Kadın Üniversite Diplomasının Kayıtlardan Silindiğini Fark Etti

Sınav Başvurusu İçin ÖSYM'ye Giren Kadın Üniversite Diplomasının Kayıtlardan Silindiğini Fark Etti

02.12.2025 - 15:45

Bu yılın başından beri, ülkemizin gündemini en çok meşgul eden konulardan biri 'diploma' meselesi bildiğiniz üzere. Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ve diplomasının iptal edilmesinin ardından 'Kimsenin diploması güvende değil' söylemleri başlamıştı. Bir sosyal medya kullanıcısı tam olarak böyle bir olay yaşadığını iddia etti. 

Sınav başvurusu yapmak için ÖSYM'ye giren kadın, üniversite kaydının silindiğini fark etti. Şaşkınlığa uğradığı o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

"Ben şu an lise mezunuyum"

"Ben şu an lise mezunuyum"

Bütün kayıtlarını kontrol eden kadın ne e-devlet'te ne ÖSYM'de üniversite mezunu görünmediğini söyledi. Ne yapacağını bilemeyen kadın, durum hakkında bilgisi olanlardan yardım istedi.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
