Bakırköy'de Kaçırılma Girişimiyle Karşı Karşıya Kalan Kadın Yaşadıklarını Anlattı

Kadınlar, günümüzde sıradan bir günde bile birçok tehlike ile karşılaşabiliyor. Geçmişte sadece gece dışarı çıkmak zorken, şimdilerde günün her anı potansiyel bir tehdit barındırabiliyor. Bu durum, kadınların günlük yaşamlarında sürekli bir endişe ve korku hissi yaratıyor. Her gün kan donduran başka bir haber alırken, bu durum kadınların ve çocukların sosyal ve kişisel hayatlarında ciddi sınırlamalara yol açıyor.

Süreyya Kara isimli bir kadın, Bakırköy'de yaşadığı kaçırılma girişimini patlaştı. 'Dikkatli olun' diyerek hemcinslerini uyaran kadının anlattıkları kan dondurdu.