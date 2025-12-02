onedio
Bakırköy'de Kaçırılma Girişimiyle Karşı Karşıya Kalan Kadın Yaşadıklarını Anlattı

02.12.2025 - 15:03

Kadınlar, günümüzde sıradan bir günde bile birçok tehlike ile karşılaşabiliyor. Geçmişte sadece gece dışarı çıkmak zorken, şimdilerde günün her anı potansiyel bir tehdit barındırabiliyor. Bu durum, kadınların günlük yaşamlarında sürekli bir endişe ve korku hissi yaratıyor. Her gün kan donduran başka bir haber alırken, bu durum kadınların ve çocukların sosyal ve kişisel hayatlarında ciddi sınırlamalara yol açıyor. 

Süreyya Kara isimli bir kadın, Bakırköy'de yaşadığı kaçırılma girişimini patlaştı. 'Dikkatli olun' diyerek hemcinslerini uyaran kadının anlattıkları kan dondurdu.

Buradan izleyebilirsiniz;

"Kadın çiçek uzattı. Reddettim, koklatmaya çalıştı."

Anlattığına göre elinde sadece tek bir çiçek olan kadın, kendisi reddetmesine rağmen çiçeği koklatmaya çalışmış. Çiçeği kokladıktan sonra başı dönen kadın çevredekilerden yardım istemiş. Fakat yardıma gelenlerin de kadınla iş birliği içinde olabileceğini düşündüğünden kaçarak bir dükkana girmiş. Yaşadıklarını sosyal medya hesabından 'Umarım birilerini aydınlatır' diyerek paylaşan kadının anlattıkları, birçok kişi için bir uyarı oldu.

