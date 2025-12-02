Bakırköy'de Kaçırılma Girişimiyle Karşı Karşıya Kalan Kadın Yaşadıklarını Anlattı

Kadınlar, günümüzde sıradan bir günde bile birçok tehlike ile karşılaşabiliyor. Geçmişte sadece gece dışarı çıkmak zorken, şimdilerde günün her anı potansiyel bir tehdit barındırabiliyor. Bu durum, kadınların günlük yaşamlarında sürekli bir endişe ve korku hissi yaratıyor. Her gün kan donduran başka bir haber alırken, bu durum kadınların ve çocukların sosyal ve kişisel hayatlarında ciddi sınırlamalara yol açıyor.
Süreyya Kara isimli bir kadın, Bakırköy'de yaşadığı kaçırılma girişimini patlaştı. 'Dikkatli olun' diyerek hemcinslerini uyaran kadının anlattıkları kan dondurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Kadın çiçek uzattı. Reddettim, koklatmaya çalıştı."
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın