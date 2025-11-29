onedio
Trafik Işıklarında Peçete Satan Çocuğun Yediği Pizzadan Hiç Düşünmeden İkram Ettiği Anlar Uzun Uzun Düşündürdü

Trafik Işıklarında Peçete Satan Çocuğun Yediği Pizzadan Hiç Düşünmeden İkram Ettiği Anlar Uzun Uzun Düşündürdü

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
29.11.2025 - 17:02

Çocuklar, dünyanın en saf ve masum varlıkları. İçlerinde sonsuz bir sevgi ve merhamet taşıyorlar. Bu saf ve hesapsız sevgileri ile, dünyaya neşe ve umut saçıyorlar. Onların saf duyguları ile yaptıkları beklenmedik hareketler dünyayı daha yaşanabilir bir yer haline getiriyor. Bu yüzden yarının büyükleri ve ülkenin geleceği olan çocukların tüm ihtiyaçlarının karşılanması, güvenli ve rahat bir hayat yaşamalarının sağlanması önemli. 

Batman'da trafik ışıklarında peçete satan bir çocuğun videosu sosyal medyada gündem oldu. Çocuğun saflığı ve merhameti kapleri ısıtırken video, pek çok konuda uzun uzun düşündürdü.

Buradan izleyebilirsiniz;

Pizzasını hiç düşünmeden ikram etti.

Pizzasını hiç düşünmeden ikram etti.

Yol kenarında peçete satarken, karnını doyurmak için pizza alan çocuk, kendisinden pizza isteyen sürücüye bir dilim pizza ikram etti. Çocuğun merhameti beğeni toplarken, bu soğuk havada sokakta çalışıyor olması ise izleyenlerin yüreğini sızlattı.

