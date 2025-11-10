onedio
article/comments
article/share
Balıkesir'de Bir Minik Atamızı Anmak İçin Bir Araya Gelen Kalabalığa Andımızı Okuttu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
10.11.2025 - 14:13 Son Güncelleme: 10.11.2025 - 14:42

Bugün, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 87. yılı. Ülkenin dört bir yanından vatandaşlar, ülkemizin kurucusu ve kurtarıcısı Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşunda bulundu. Pek şok noktada insanlar anma için bir araya geldi. Atatürk'ün anısı özlemle yad edildi. 

Balıkesir'de de insanlar Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için bir araya geldi. Ailesiyle anmaya katılan bir minik, kalabalığa andımızı okuttu.

Buradan izleyebilirsiniz;

Miniğin coşkusuna tüm halk katıldı.

Andımız 12 yıl önce her sabah okullarımızda okunurdu. Bu yüzden bir neslin ezberinde olsa da yeni nesil pek bilmiyor. Bu yüzden miniğin andımızı ezbere biliyor olması ve büyük bir özgüvenle kalabalığa okutması beğeni topladı.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
