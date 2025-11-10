Balıkesir'de Bir Minik Atamızı Anmak İçin Bir Araya Gelen Kalabalığa Andımızı Okuttu

Bugün, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 87. yılı. Ülkenin dört bir yanından vatandaşlar, ülkemizin kurucusu ve kurtarıcısı Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşunda bulundu. Pek şok noktada insanlar anma için bir araya geldi. Atatürk'ün anısı özlemle yad edildi.

Balıkesir'de de insanlar Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için bir araya geldi. Ailesiyle anmaya katılan bir minik, kalabalığa andımızı okuttu.