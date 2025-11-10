Balıkesir'de Bir Minik Atamızı Anmak İçin Bir Araya Gelen Kalabalığa Andımızı Okuttu

Bugün, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 87. yılı. Ülkenin dört bir yanından vatandaşlar, ülkemizin kurucusu ve kurtarıcısı Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşunda bulundu. Pek şok noktada insanlar anma için bir araya geldi. Atatürk'ün anısı özlemle yad edildi.
Balıkesir'de de insanlar Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için bir araya geldi. Ailesiyle anmaya katılan bir minik, kalabalığa andımızı okuttu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Miniğin coşkusuna tüm halk katıldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın