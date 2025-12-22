onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Serbest Bırakılan Yusuf Güney Sessizliğini Bozdu: Sağlık Sorununu Anlatıp Tepki Gösterdi!

Serbest Bırakılan Yusuf Güney Sessizliğini Bozdu: Sağlık Sorununu Anlatıp Tepki Gösterdi!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
22.12.2025 - 15:37

Ünlü isimlerin adının geçtiği uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Yusuf Güney, geçtiğimiz saatlerde sağlık kontrolünden geçirildi. İfade işleminin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürülerek kan ve saç teli örneği vermesinin ardından da serbest bırakılan Güney sessizliğini bozdu. '10 gündür hastalıklarla mücadele ediyorum. Öyle gözaltına almak, yakalama kararları hiçbir şey yok. Gittim ifademi verdim; kan tahlili, idrar tahlili, saç tahlillerini de verdim. Sonuçları bekliyorum.' dedi.

İşte detaylar 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Geçtiğimiz günlerde İstanbul merkezli yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturmasında birçok ünlü isim hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul merkezli yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturmasında birçok ünlü isim hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Şevval Şahin, Mert Vidinli, Melisa Döngel, Cihan Şensözlü gibi isimlerin yanı sıra listede Yusuf Güney de vardı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, 'İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2025/219794 CBS sayılı soruşturma dosyasına istinaden kamuoyu tarafından tanınan ünlü kişilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığına dair makul şüphelerin bulunduğu tespit edilmiştir.

Bu kapsamda aşağıda isimleri yazılı kişiler ile ilgili olarak (Şahısların evlerinde arama icra edilmiştir İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 18.12.2025 tarihinde saat:07:00’dan itibaren; Sarıyer ilçesi (2 Adres) Eyüp, Şişli, Üsküdar, Bakırköy ve Esenyurt (5) Adres olmak üzere toplam (7) adreste (7) şüpheliye yönelik olarak arama faaliyeti icra edilmiştir. 3-Şüpheli Mümine Senna Yıldız isimli şahsın evinde yapılan aramada (5) gram esrar, esrar öğütme aparatı ele geçirilmiş olup; gözaltı kararı bulunan şüphelilerin durumu aşağıda belirtilmiştir. Hakkında gözaltı kararı bulunan şüphelilerden;

Gözaltına alınanlar: İrem Sak, Danla Biliç, Mümine Senna Yıldız, Aleyna Tilki

Adresinde bulunamayanlar: Melisa Döngel, Yusuf Güney, Cihan Şensözlü' denilmişti.

Geçtiğimiz saatlerde Yusuf Güney Jandarma eşliğinde Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.

Geçtiğimiz saatlerde Yusuf Güney Jandarma eşliğinde Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen Güney ifade işleminin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürülerek uyuşturucu testi için kan ve saç teli örneği verdi ve ardından da serbest bırakıldı.

Serbest kalır kalmaz sosyal medya hesabından bir video paylaşan Yusuf Güney, hakkında çıkan iddialara sert bir dille yanıt verdi.

Güney, yaklaşık 10 gündür ciddi sağlık sorunları yaşadığını belirterek hastaneden aldığı raporları kameraya gösterdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın