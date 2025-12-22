Serbest Bırakılan Yusuf Güney Sessizliğini Bozdu: Sağlık Sorununu Anlatıp Tepki Gösterdi!

Şevval Şahin, Mert Vidinli, Melisa Döngel, Cihan Şensözlü gibi isimlerin yanı sıra listede Yusuf Güney de vardı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, 'İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2025/219794 CBS sayılı soruşturma dosyasına istinaden kamuoyu tarafından tanınan ünlü kişilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığına dair makul şüphelerin bulunduğu tespit edilmiştir.

Bu kapsamda aşağıda isimleri yazılı kişiler ile ilgili olarak (Şahısların evlerinde arama icra edilmiştir İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 18.12.2025 tarihinde saat:07:00’dan itibaren; Sarıyer ilçesi (2 Adres) Eyüp, Şişli, Üsküdar, Bakırköy ve Esenyurt (5) Adres olmak üzere toplam (7) adreste (7) şüpheliye yönelik olarak arama faaliyeti icra edilmiştir. 3-Şüpheli Mümine Senna Yıldız isimli şahsın evinde yapılan aramada (5) gram esrar, esrar öğütme aparatı ele geçirilmiş olup; gözaltı kararı bulunan şüphelilerin durumu aşağıda belirtilmiştir. Hakkında gözaltı kararı bulunan şüphelilerden;

Gözaltına alınanlar: İrem Sak, Danla Biliç, Mümine Senna Yıldız, Aleyna Tilki

Adresinde bulunamayanlar: Melisa Döngel, Yusuf Güney, Cihan Şensözlü' denilmişti.