Serbest Bırakılan Yusuf Güney Sessizliğini Bozdu: Sağlık Sorununu Anlatıp Tepki Gösterdi!
Ünlü isimlerin adının geçtiği uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Yusuf Güney, geçtiğimiz saatlerde sağlık kontrolünden geçirildi. İfade işleminin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürülerek kan ve saç teli örneği vermesinin ardından da serbest bırakılan Güney sessizliğini bozdu. '10 gündür hastalıklarla mücadele ediyorum. Öyle gözaltına almak, yakalama kararları hiçbir şey yok. Gittim ifademi verdim; kan tahlili, idrar tahlili, saç tahlillerini de verdim. Sonuçları bekliyorum.' dedi.
İşte detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz günlerde İstanbul merkezli yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturmasında birçok ünlü isim hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz saatlerde Yusuf Güney Jandarma eşliğinde Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.
Güney, yaklaşık 10 gündür ciddi sağlık sorunları yaşadığını belirterek hastaneden aldığı raporları kameraya gösterdi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın