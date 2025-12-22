onedio
Afra Saraçoğlu'nun Hayat Pahalılığı İsyanı Sosyal Medyada Gündem Yarattı

Afra Saraçoğlu'nun Hayat Pahalılığı İsyanı Sosyal Medyada Gündem Yarattı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
22.12.2025 - 12:44

A.B.İ dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Afra Saraçoğlu, son olarak katıldığı Plan B programında yaptığı açıklamalarıyla gündeme geldi. Oyuncu 'Şimdiye kadarki en pahalı pişmanlığın nedir?' sorusuna da sitem ederek, 'Şu an aldığım her şeye üzülüyorum. Her şey çok pahalı ya' yanıtını verdi. Sözleri sosyal medyada tartışma başlattı.

Buyrun birlikte bakalım 👇

Kaynak: Plan B

Fazilet Hanım ve Kızları ve Öğretmen gibi yapımlarla kariyerinde sağlam adımlar atan Saraçoğlu, asıl büyük çıkışını Yalı Çapkını dizisiyle yakalamıştı.

Dizideki performansı kadar özel hayatı da magazin gündeminden düşmeyen güzel oyuncu, Mert Yazıcıoğlu ile 4 yıllık ilişkisini sonlandırıp rol arkadaşı Mert Ramazan Demir'le aşk yaşamıştı. Bir küs bir barışık ilişkileri bitten sonra aşk defterini rafa kaldıran oyuncu şimdilerde kariyeriyle sık sık gündemimize geliyor.

Güzel oyuncu, başrolünü Kenan İmirzalıoğlu ile paylaşacağı A.B.İ dizisiyle ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor.

Daha yayınlanmadan büyük merak uyandıran diziyle ilgili kulislerde dolaşan iddialar da dikkat çekici. Saraçoğlu’nun bu projeden bölüm başı 2,5 milyon TL kazanacağı konuşulurken, beklenti şimdiden tavan yapmış durumda.

Dizisiyle heyecan yaratan oyuncu, son olarak katıldığı programda yöneltilen 'Şimdiye kadarki en pahalı pişmanlığın nedir?' sorusuna verdiği yanıtla sosyal medyanın diline düştü. Afra Saraçoğlu, soruya sitemli bir cevap verdi. 'Şu an aldığım her şeye üzülüyorum. Her şey çok pahalı ya. Harcadığım şeylere ‘Bu da bu kadar oldu mu? Buna bu kadar para verilir mi arkadaş?’ noktasındayız bence hepimiz' sözleri, kısa sürede X'te tartışma başlattı.

