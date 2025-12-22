Afra Saraçoğlu'nun Hayat Pahalılığı İsyanı Sosyal Medyada Gündem Yarattı
A.B.İ dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Afra Saraçoğlu, son olarak katıldığı Plan B programında yaptığı açıklamalarıyla gündeme geldi. Oyuncu 'Şimdiye kadarki en pahalı pişmanlığın nedir?' sorusuna da sitem ederek, 'Şu an aldığım her şeye üzülüyorum. Her şey çok pahalı ya' yanıtını verdi. Sözleri sosyal medyada tartışma başlattı.
Buyrun birlikte bakalım 👇
Kaynak: Plan B
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fazilet Hanım ve Kızları ve Öğretmen gibi yapımlarla kariyerinde sağlam adımlar atan Saraçoğlu, asıl büyük çıkışını Yalı Çapkını dizisiyle yakalamıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Güzel oyuncu, başrolünü Kenan İmirzalıoğlu ile paylaşacağı A.B.İ dizisiyle ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın