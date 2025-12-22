Afra Saraçoğlu'nun Hayat Pahalılığı İsyanı Sosyal Medyada Gündem Yarattı

Daha yayınlanmadan büyük merak uyandıran diziyle ilgili kulislerde dolaşan iddialar da dikkat çekici. Saraçoğlu’nun bu projeden bölüm başı 2,5 milyon TL kazanacağı konuşulurken, beklenti şimdiden tavan yapmış durumda.

Dizisiyle heyecan yaratan oyuncu, son olarak katıldığı programda yöneltilen 'Şimdiye kadarki en pahalı pişmanlığın nedir?' sorusuna verdiği yanıtla sosyal medyanın diline düştü. Afra Saraçoğlu, soruya sitemli bir cevap verdi. 'Şu an aldığım her şeye üzülüyorum. Her şey çok pahalı ya. Harcadığım şeylere ‘Bu da bu kadar oldu mu? Buna bu kadar para verilir mi arkadaş?’ noktasındayız bence hepimiz' sözleri, kısa sürede X'te tartışma başlattı.