Saç ve Kan Örneği Verdi: Uyuşturucu Soruşturmasında Adı Geçen Melisa Döngel'den Açıklama!



Gülistan Başköy

22.12.2025 - 13:46

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında adı geçen ünlü oyuncu Melisa Döngel, hakkında çıkan haberlerin ardından sessizliğini bozdu. Döngel, Adli Tıp Kurumu’nda saç ve kan örneği vermesinin ardından serbest bırakılırken, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sürece dair merak edilenleri net bir dille anlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 18 Aralık’ta başlatılan geniş kapsamlı soruşturma çerçevesinde, Melisa Döngel yurt dışında olduğu için adresinde bulunamamıştı.



Aynı soruşturma kapsamında Şeyma Subaşı, Şevval Şahin ve Mert Vidinli hakkında da yakalama kararı bulunduğu kamuoyuna yansımıştı. İfadeye çağrılan Yusuf Güney, avukatı aracılığıyla 'şehir dışında olduğu' bilgisini paylaşmış ve ek süre talep etmişti. Yusuf Güney, geçtiğimiz saatlerde soruşturma kapsamında sağlık kontrolünden geçirildi.

Hakkında hala 'yurt dışında ve ulaşılamıyor' şeklinde çıkan haberler sonrası Melisa Döngel, yurt dışından dönüş yaptığını ve süreci yakından takip ettiğini belirtti. Ünlü oyuncu, İstanbul’a gelir gelmez ilgili birimlere başvurduğunu ve hukuki sürecin eksiksiz şekilde ilerlediğini vurguladı. Döngel, Adli Tıp Kurumu’nda saç ve kan örneği alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Sosyal medya hesabından uzun bir açıklama yapan Melisa Döngel, kamuoyunu yanıltan bilgilere açıklık getirdi:



'Son günlerde hakkımda çıkan haberler üzerine bir açıklama yapma gereği doğmuştur. Basında hâlâ yurt dışında olduğum ve bana ulaşılamadığını yönünde yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Gelişmeleri öğrenir öğrenmez, herhangi bir yanlış anlaşılmaya mahal vermemek adına aynı gün saat 14.00 uçağıyla Türkiye'ye dönüş yaptım ve 18.15'te İstanbul'a indim. İlgili birimlere bizzat başvurarak ifademi verdim. Süreç, hukuka uygun şekilde tamamlanmış; ifademin ardından serbest bırakılmış bulunmaktayım. Görevlerini son derece nazik, profesyonel ve hassasiyetle yerine getiren tüm yetkililere ve siz sevenlerime; anlayışlı tutum ve davranışlarınız için teşekkür ederim.'





