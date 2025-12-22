Saç ve Kan Örneği Verdi: Uyuşturucu Soruşturmasında Adı Geçen Melisa Döngel'den Açıklama!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında adı geçen ünlü oyuncu Melisa Döngel, hakkında çıkan haberlerin ardından sessizliğini bozdu. Döngel, Adli Tıp Kurumu’nda saç ve kan örneği vermesinin ardından serbest bırakılırken, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sürece dair merak edilenleri net bir dille anlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 18 Aralık’ta başlatılan geniş kapsamlı soruşturma çerçevesinde, Melisa Döngel yurt dışında olduğu için adresinde bulunamamıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyal medya hesabından uzun bir açıklama yapan Melisa Döngel, kamuoyunu yanıltan bilgilere açıklık getirdi:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın