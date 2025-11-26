Kuzuları Tarafından Etrafı Sarılan Miniğin Sevimli Anlarını İzlerken Pamuk Gibi Olacaksınız

Hayvanlar ve çocuklar arasında masum ve tertemiz bir bağ var. Hayvanlarla birlikte büyüyen çocukların empati yetenekleri daha erken yaşlarda ve daha derin bir şekilde gelişir. Bu durum, çocukların sosyal ve duygusal gelişimlerine katkıda bulunurken, aynı zamanda hayvan sevgisinin ve doğayla uyumlu yaşamanın temellerini de atar. Bu ileriki yaşamlarını da şekillendirir.

Köy hayatından eğlenceli videolar paylaşan Orhun Topkaya, kuzularının minik oğlunun etrafını sardığı anları paylaştı. İzleyenleri pamuk gibi yapan o video sosyal medyada beğeni topladı.