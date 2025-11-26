onedio
Kuzuları Tarafından Etrafı Sarılan Miniğin Sevimli Anlarını İzlerken Pamuk Gibi Olacaksınız

Kuzuları Tarafından Etrafı Sarılan Miniğin Sevimli Anlarını İzlerken Pamuk Gibi Olacaksınız

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
26.11.2025 - 09:29 Son Güncelleme: 26.11.2025 - 09:30

Hayvanlar ve çocuklar arasında masum ve tertemiz bir bağ var. Hayvanlarla birlikte büyüyen çocukların empati yetenekleri daha erken yaşlarda ve daha derin bir şekilde gelişir. Bu durum, çocukların sosyal ve duygusal gelişimlerine katkıda bulunurken, aynı zamanda hayvan sevgisinin ve doğayla uyumlu yaşamanın temellerini de atar. Bu ileriki yaşamlarını da şekillendirir. 

Köy hayatından eğlenceli videolar paylaşan Orhun Topkaya, kuzularının minik oğlunun etrafını sardığı anları paylaştı. İzleyenleri pamuk gibi yapan o video sosyal medyada beğeni topladı.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DRbjKLtjdGH/
Buradan izleyebilirsiniz;

Bir anda kuzular tarafından etrafı sarılan minik ne yapacağını bilemeyince kaçmak yerine teslim olmayı seçti. O anları bir kere izleyenler videodan bir daha çıkmadadı. 'Kuzular beni yiyorlar' diyen miniğin sakinliğini, babası da kahkahalarla izledi.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
