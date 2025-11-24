Evlat Edinme Sürecini Tamamlayan Bir Aile Yaşadıkları Mutluluğu Paylaştı

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DRUnm-djOTq/
Evlat edinme süreci, çoğu zaman uzun soluklu ve zorlu bir süreç. Bu süreç, her ne kadar karmaşık ve zaman alıcı olsa da, bu yola çıkan aileler için sonunda elde edilen mutluluk her şeye değiyor. Evlat edinme sürecini daha kolay hale getirmek için çeşitli destek hizmetleri de mevcut. Tüm bu desteklerle birlikte yaşanan sürecin sonundaki mutluluk paha biçilemez.
Evlat edinme sürecini tamamlayarak minik kızlarının resmi olarak da anne babası olan bir aile, yaşadıkları mutluluğu paylaştı. Ailenin mutluluğu, izleyenlerin de kalplerini ısıttı.
Buradan izleyebilirsiniz;
"Ailemi kutluyorum, çok uzun bir yolu aştık"
