article/comments
article/share
Set Çalışanı Yener Yalçın Evrim Akın Olayı Hakkında Konuştu: "Çok Daha Kötülerine Şahit Oldum"

Pelin Yelda Göktepe
22.11.2025 - 23:36

Bildiğiniz üzere son günlerce bir dönemin sevilen fantastik çocuk dizisi Bez Bebek setinde Evrim Akın'ın çocuk oyuncu Asena Keskinci ile yaşadıkları magazin gündemini sarstı. Genç oyuncu Asena Keskinci'nin anlattıkları pek çok kişiyi şaşkına çevirdi. Ardından hem Bez Bebek dizisi oyuncularından hem de Evrim Akın'ın yer aldığı Alemin Kralı dizisi oyuncularından, anlatılanları destekler nitelikle açıklamalar geldi. 

Dizi setlerinde yaşananlarla ilgili yaptığı açıklamalarla bilinen set emekçisi Yener Yalçın'a da Evrim Akın ve Asena Keskinci olayı soruldu. Yener Yalçın'ın açıklamaları bir kere daha seyirciyi dehşete düşürdü.

Buradan izleyebilirsiniz;

"Daha kötülerine şahit oldum"

Bez Bebek setinde çalışmadığını, bu yüzden Evrim Akın ile ilgili olayları bilmediğini belirten Yener Yalçın, çocuk oyuncuların setlerde çok daha kötü durumlarla karşı karşıya kalabildiklerini anlattı. Bir çocuk oyuncunun çatışma sahnesinde şoka girdiğini anlatan Yener Yalçın, yönetmenin çocuğu sakinleştirmek yerine korku anlarını kaydetmeye devam ettiğini söyledi. Çocukların benzer bir çok olaya maruz kaldığını belirten Yalçın, 'Sette çocuk oyuncuya karşıyım' dedi.

Yorum Yazın