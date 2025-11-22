Set Çalışanı Yener Yalçın Evrim Akın Olayı Hakkında Konuştu: "Çok Daha Kötülerine Şahit Oldum"
Kaynak: https://www.tiktok.com/@yenyalcin/vid...
Bildiğiniz üzere son günlerce bir dönemin sevilen fantastik çocuk dizisi Bez Bebek setinde Evrim Akın'ın çocuk oyuncu Asena Keskinci ile yaşadıkları magazin gündemini sarstı. Genç oyuncu Asena Keskinci'nin anlattıkları pek çok kişiyi şaşkına çevirdi. Ardından hem Bez Bebek dizisi oyuncularından hem de Evrim Akın'ın yer aldığı Alemin Kralı dizisi oyuncularından, anlatılanları destekler nitelikle açıklamalar geldi.
Dizi setlerinde yaşananlarla ilgili yaptığı açıklamalarla bilinen set emekçisi Yener Yalçın'a da Evrim Akın ve Asena Keskinci olayı soruldu. Yener Yalçın'ın açıklamaları bir kere daha seyirciyi dehşete düşürdü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Daha kötülerine şahit oldum"
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın