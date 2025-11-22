Taşacak Bu Deniz’in Oruç’u İçin Tokat Atma Sayfası Açan Hayranlar 350 Bini Aşkın Tokat Attı

Cuma günlerinin yeni favorisi Taşacak Bu Deniz dizisi geçtiğimiz akşam yeni bölümüyle ekrandaydı. İzleyenlerdenseniz Oruç karakterinin sinirleri hoplattığını biliyorsunuzdur. Dün yayınlanan bölümde de diziseverler Oruç’a bir güzel sinirlendi. Hal böyle olunca da Oruç’a tokat atmak için bir sayfa açıldı. Gelin detaylara geçelim…