onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Taşacak Bu Deniz’in Oruç’u İçin Tokat Atma Sayfası Açan Hayranlar 350 Bini Aşkın Tokat Attı

Taşacak Bu Deniz’in Oruç’u İçin Tokat Atma Sayfası Açan Hayranlar 350 Bini Aşkın Tokat Attı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
22.11.2025 - 20:23

Cuma günlerinin yeni favorisi Taşacak Bu Deniz dizisi geçtiğimiz akşam yeni bölümüyle ekrandaydı. İzleyenlerdenseniz Oruç karakterinin sinirleri hoplattığını biliyorsunuzdur. Dün yayınlanan bölümde de diziseverler Oruç’a bir güzel sinirlendi. Hal böyle olunca da Oruç’a tokat atmak için bir sayfa açıldı. Gelin detaylara geçelim…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Diziseverler Oruç’a tokat atmak için açtıkları sayfada etkileşime doydu.

Diziseverler Oruç’a tokat atmak için açtıkları sayfada etkileşime doydu.

Taşacak Bu Deniz hayranları Oruç’a 350 bini aşkın tokat attı. Üstelik hazırladıkları sitede hangi karakterin Oruç’a tokat atacağı da düşünülmüştü.

Eleni, Adil ve Mikail karakterleri Oruç’a tokat atmak için seçilebilecek kişiler arasında yer alıyordu.

Eleni, Adil ve Mikail karakterleri Oruç’a tokat atmak için seçilebilecek kişiler arasında yer alıyordu.

Sayfanın etkileşimi anbean artıyor. Oruç karakteri haftaya da sinirleri hoplatırsa tokat atma sitesinde inanılmaz etkileşimler görebiliriz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın