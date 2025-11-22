Son Anda Yerine Sıla Türkoğlu Gelmişti: Alina Boz’un Proje Heyecanını Paylaştığı Anlar Yeniden Gündem Oldu
Kızılcık Şerbeti’nden ayrılan Sıla Türkoğlu’nun yeni adresi merak konusuydu. ATV’de yayınlanacak Liliyar dizisinden gelen başrol teklifini reddettiği biliniyordu. Geçtiğimiz gün ise NOW’da başlayacak olan Doc ile anlaştığı öğrenilmişti. Ancak dizinin kadın başrolü Alina Boz olarak duyurulmuştu. Son dakika yapılan değişiklikle birlikte diziseverler Alina Boz’un Doc dizisinden heyecanla bahsettiği anları yeniden hatırlattı. Gelin detaylara geçelim!
İtalya’nın son yıllarca en çok izlenen dizisinin uyarlaması olan Doc için hazırlıklar devam ederken yaşanan gelişme dikkat çekti.
İşte o röportaj 👇
