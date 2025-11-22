Son Anda Yerine Sıla Türkoğlu Gelmişti: Alina Boz’un Proje Heyecanını Paylaştığı Anlar Yeniden Gündem Oldu

Dizide İbrahim Çelikkol ile Alina Boz’un başrol olduğu açıklanmıştı. Ancak Birsen Altuntaş, Alina Boz yerine Sıla Türkoğlu’nun geldiğini aktarınca X aleminde de oyuncular gündem oldu.

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Alina Boz’un Doc ile TV’ye dönecek olması hayranlarını sevindirmişti. X kullanıcıları Boz’un Doc dizisinden heyecanla bahsettiği anları yeniden hatırlattı.