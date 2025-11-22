onedio
Son Anda Yerine Sıla Türkoğlu Gelmişti: Alina Boz’un Proje Heyecanını Paylaştığı Anlar Yeniden Gündem Oldu

Son Anda Yerine Sıla Türkoğlu Gelmişti: Alina Boz'un Proje Heyecanını Paylaştığı Anlar Yeniden Gündem Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
22.11.2025 - 18:00

Kızılcık Şerbeti’nden ayrılan Sıla Türkoğlu’nun yeni adresi merak konusuydu. ATV’de yayınlanacak Liliyar dizisinden gelen başrol teklifini reddettiği biliniyordu. Geçtiğimiz gün ise NOW’da başlayacak olan Doc ile anlaştığı öğrenilmişti. Ancak dizinin kadın başrolü Alina Boz olarak duyurulmuştu. Son dakika yapılan değişiklikle birlikte diziseverler Alina Boz’un Doc dizisinden heyecanla bahsettiği anları yeniden hatırlattı. Gelin detaylara geçelim!

İtalya’nın son yıllarca en çok izlenen dizisinin uyarlaması olan Doc için hazırlıklar devam ederken yaşanan gelişme dikkat çekti.

Dizide İbrahim Çelikkol ile Alina Boz’un başrol olduğu açıklanmıştı. Ancak Birsen Altuntaş, Alina Boz yerine Sıla Türkoğlu’nun geldiğini aktarınca X aleminde de oyuncular gündem oldu. 

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Alina Boz’un Doc ile TV’ye dönecek olması hayranlarını sevindirmişti. X kullanıcıları Boz’un Doc dizisinden heyecanla bahsettiği anları yeniden hatırlattı.

İşte o röportaj 👇

