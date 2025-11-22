onedio
Hikayesi Bitmişti: Halef Dizisinden Ayrılan Oyuncu Diziye Geri Dönüyor!

yerli dizi Now TV
Esra Demirci
TV Editörü
22.11.2025 - 15:32

NOW'ın perşembe akşamlarına damga vuran aşiret dizisi Halef: Köklerin Çağrısı'nda son dakika gelişmesi yaşandı. Diziden vurularak ayrılan bir karakterin geri döneceği duyuruldu. Birsen Altuntaş, Halef dizisine geri dönen oyuncu hakkındaki gelişmeleri açıkladı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

NOW'ın sevilen aşiret dizisi Halef: Köklerin Çağrısı tam gaz devam ediyor.

Perşembe akşamlarının en çok izlenen dizisi olmayı sürdüren Halef, özellikle Serhat'ın Yıldız ve Melek arasındaki kalmasıyla seyirciyi kendisine çekiyor. Yeni bölümleri merak uyandıran dizi aldığı reytinglerle göz doldururken Birsen Altuntaş, sevilen diziden ayrılan bir karakterin geri dönüşünü duyurdu.

Altuntaş'ın haberine göre Halef'in Metin öğretmeni diziye geri dönüyor.

Yıldız'ın abisi tarafından vurularak tehdit edilen Metin karakteri, diziye erken veda etmişti. Altuntaş, Metin karakterini canlandıran Anıl Özdemirci'nin 12. bölüm itibariyle rolüne geri döneceğini açıkladı.

