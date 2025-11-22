Hikayesi Bitmişti: Halef Dizisinden Ayrılan Oyuncu Diziye Geri Dönüyor!
NOW'ın perşembe akşamlarına damga vuran aşiret dizisi Halef: Köklerin Çağrısı'nda son dakika gelişmesi yaşandı. Diziden vurularak ayrılan bir karakterin geri döneceği duyuruldu. Birsen Altuntaş, Halef dizisine geri dönen oyuncu hakkındaki gelişmeleri açıkladı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
NOW'ın sevilen aşiret dizisi Halef: Köklerin Çağrısı tam gaz devam ediyor.
Altuntaş'ın haberine göre Halef'in Metin öğretmeni diziye geri dönüyor.
