Survivor Yarışmacısı, Taşacak Bu Deniz'in Deneme Çekimlerine Katıldığını İtiraf Etti

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
22.11.2025 - 13:44

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz, reyting rekoru kırarak gündeme gelmeye devam ediyor. Senaryosu ve oyuncu kadrosuyla çok sevilen Taşacak Bu Deniz, bu defa eski bir Survivor yarışmacısının itirafıyla gündem oldu. Bir yarışmacı, dizide rol almak için seçmelere katıldığını ama çalışmadığı için seçilmediğini açıkladı.

Taşacak Bu Deniz dizisini dilimizden düşüremiyoruz. Yeni bölümüyle kendi reyting rekorunu kıran dizi, ayrıca 15 reytingi aştı.

TRT 1'in fenomen dizisi Taşacak Bu Deniz öylesine sevildi ki Kızılcık Şerbeti'ni tahtından etti. Her yeni bölümde heyecan tavan yaparken bir Survivor yarışmacısı az kalsın dizide rol alacağını açıkladı.

Survivor yarışmasından tanıdığımız Ayşe Yüksel, bir takipçisinin 'Keşke Taşacak Bu Deniz'e gelsen' yorumu üzerine deneme çekimlerine katıldığını itiraf etti.

Ayşe Yüksel, Taşacak Bu Deniz'deki bir rol için audition verdiğini açıkladı.

Takipçisinin yorumuna yanıt veren Survivor Ayşe, 'Onun auditionı bana gelmişti ama çalışmamıştım, salak kafam' dedi. Ayşe Yüksel'in hangi rol için auditon verdiği için merak uyandırdı.

Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
