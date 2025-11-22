Survivor Yarışmacısı, Taşacak Bu Deniz'in Deneme Çekimlerine Katıldığını İtiraf Etti
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz, reyting rekoru kırarak gündeme gelmeye devam ediyor. Senaryosu ve oyuncu kadrosuyla çok sevilen Taşacak Bu Deniz, bu defa eski bir Survivor yarışmacısının itirafıyla gündem oldu. Bir yarışmacı, dizide rol almak için seçmelere katıldığını ama çalışmadığı için seçilmediğini açıkladı.
Taşacak Bu Deniz dizisini dilimizden düşüremiyoruz. Yeni bölümüyle kendi reyting rekorunu kıran dizi, ayrıca 15 reytingi aştı.
Ayşe Yüksel, Taşacak Bu Deniz'deki bir rol için audition verdiğini açıkladı.
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
