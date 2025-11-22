Taşacak Bu Deniz'i Mizahına Alet Ederek Hepimizi Güldüren Goygoyseverler
TRT 1'in yeni dizisi Taşacak Bu Deniz'i dilimizden düşüremiyoruz. Karadeniz dizisi şimdiden cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline gelirken komedi dozunun epey yüksek olmasıyla sosyal medyada goygoy malzemesi olmaktan geri duramıyor. Bu içerikte Taşacak Bu Deniz'i mizahına alet eden seyircilerin enfes tweetlerini derledik.
İçimizin yağları eridi!
Çakır Uşak yine fazla mesai yaptı.
Ben bile inandım.
Kişi kendinden bilir işi!
Ölümden dönüp yine de kaçmamıştı.
Çarpılarak sonlarını getirecekler.
Ekran başında hepimiz böyle olduk.
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
