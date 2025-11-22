Diziden mi Ayrılacak? Doğukan Güngör, Kızılcık Şerbeti'ni Takipten Çıktı!
Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde 4 sezondur Fatih karakterine hayat veren Doğukan Güngör'den beklenmedik bir hamle geldi. Doğukan Güngör, yeni bölümün yayınlanmasının ardından Kızılcık Şerbeti'nin resmi Instagram hesabını takip etmeyi bıraktı. Bu da akıllara 'Doğukan Güngör Kızılcık Şerbeti'nden mi ayrılıyor?' sorusunu getirdi.
Kızılcık Şerbeti setindeki kaoslara şimdi de Doğukan Güngör dahil oldu.
Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör, yeni bölümün ardından dizinin resmi Instagram hesabını takipten çıktı.
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
