Diziden mi Ayrılacak? Doğukan Güngör, Kızılcık Şerbeti'ni Takipten Çıktı!

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
22.11.2025 - 08:34

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde 4 sezondur Fatih karakterine hayat veren Doğukan Güngör'den beklenmedik bir hamle geldi. Doğukan Güngör, yeni bölümün yayınlanmasının ardından Kızılcık Şerbeti'nin resmi Instagram hesabını takip etmeyi bıraktı. Bu da akıllara 'Doğukan Güngör Kızılcık Şerbeti'nden mi ayrılıyor?' sorusunu getirdi.

Kızılcık Şerbeti setindeki kaoslara şimdi de Doğukan Güngör dahil oldu.

Diziden ayrılan Sıla Türkoğlu'nun kendisini takipten çıkmasıyla Doğukan Güngör bir süre gündem olmuştu. İkili arasında ne olup bittiği merak edilirken dün akşam (21 Kasım) yayınlanan yeni bölümün ardından Doğukan Güngör'den kafa karıştıran bir hamle geldi.

Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör, yeni bölümün ardından dizinin resmi Instagram hesabını takipten çıktı.

Doğukan Güngör'ün bu hamlesinin ardından diziden ayrılacağı düşünülürken Güngör'den herhangi bir açıklama gelmedi. Bazı seyirciler, hazırlanan jenerikte isminin yeni partneri Seray Kaya'dan sonra yazılması nedeniyle böyle bir tavır alabileceğini iddia etti.

