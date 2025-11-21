Ayrılıkların Ardından Kızılcık Şerbeti'nin Afişi Değişti, Yorumlar Gecikmedi
Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nden Sıla Türkoğlu, Emrah Altıntoprak, Ece İrtem ve Batuhan Bozkurt Yüzgüleç ayrıldı. 4 oyuncunun veda ettiği Kızılcık Şerbeti 6 aylık bir zaman atlamasıyla 114. bölümüyle ekrana gelirken dizinin yeni afişi de ilk kez yayınlandı. Kızılcık Şerbeti'nin yeni afişinde olayların ismi Feyza Civelek'in karakteri Nilay'ın tam merkezde yer alması ise dikkatlerden kaçmadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kızılcık Şerbeti'nin 14 kişilik devasa afişi sezon başında çok konuşulmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ayrılıklar sonrası Kızılcık Şerbeti'nin afişi değişti. Feyza Civelek'in tam merkezde yer alması dikkatlerden kaçmadı.
İşte gelen yorumlardan bazıları:
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın