onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Ayrılıkların Ardından Kızılcık Şerbeti'nin Afişi Değişti, Yorumlar Gecikmedi

Ayrılıkların Ardından Kızılcık Şerbeti'nin Afişi Değişti, Yorumlar Gecikmedi

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
21.11.2025 - 22:19

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nden Sıla Türkoğlu, Emrah Altıntoprak, Ece İrtem ve Batuhan Bozkurt Yüzgüleç ayrıldı. 4 oyuncunun veda ettiği Kızılcık Şerbeti 6 aylık bir zaman atlamasıyla 114. bölümüyle ekrana gelirken dizinin yeni afişi de ilk kez yayınlandı. Kızılcık Şerbeti'nin yeni afişinde olayların ismi Feyza Civelek'in karakteri Nilay'ın tam merkezde yer alması ise dikkatlerden kaçmadı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kızılcık Şerbeti'nin 14 kişilik devasa afişi sezon başında çok konuşulmuştu.

Kızılcık Şerbeti'nin 14 kişilik devasa afişi sezon başında çok konuşulmuştu.

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti 4. sezonuyla gündemden düşmüyor. Sezon başında 14 oyuncunun birden yer aldığı yeni sezon afişi görenleri şoke ederken ardından 4 önemli oyuncu diziye veda etmişti.

Henüz Sıla Türkoğlu ve Emrah Altıntoprak'ın Feyza Civelek ve Doğukan Güngör'ü takipten çıkması olayını aşamamışken Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümü öncesinde yepyeni bir afiş yayınlandı.

Ayrılıklar sonrası Kızılcık Şerbeti'nin afişi değişti. Feyza Civelek'in tam merkezde yer alması dikkatlerden kaçmadı.

Ayrılıklar sonrası Kızılcık Şerbeti'nin afişi değişti. Feyza Civelek'in tam merkezde yer alması dikkatlerden kaçmadı.

Oyuncuların diziden ayrılması konusunda en büyük etkenin Nilay'ı canlandıran Feyza Civelek olduğu iddia ediliyordu. Yan rol olmasına rağmen başrollerden daha fazla sahnesi olan Feyza Civelek, yayınlanan yeni afişte tam merkezde konumlandırıldı. Kızılcık Şerbeti'nin yeni afişine ve bu detaya sosyal medyadan yorum yağdı.

İşte gelen yorumlardan bazıları:

İşte gelen yorumlardan bazıları:
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın