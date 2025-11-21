onedio
Doğal Sanıyorduk: Taşacak Bu Deniz'in Esme'si Deniz Baysal'ın Uzun Saçları Kaynak Çıktı!

Doğal Sanıyorduk: Taşacak Bu Deniz'in Esme'si Deniz Baysal'ın Uzun Saçları Kaynak Çıktı!

Esra Demirci
Esra Demirci
21.11.2025 - 17:14

TRT 1'in sevilen Karadeniz dizisi Taşacak Bu Deniz'in Esme'si Deniz Baysal'ın kamera arkası görüntüleri ortaya çıktı. Deniz Baysal'ın dizideki uzun saçları meğer kaynakmış. Set kuaförünün saç taktığı anlar kısa sürede viral oldu.

Buradan izleyebilirsiniz:

Dizide upuzun saçlarıyla dikkat çeken Esme'yi canlandıran Baysal, sahnelerin neredeyse hepsinde saçları örgülü karşımıza çıkıyor. Saçlarının doğal olup olmadığı merak edilirken setten bir kamera arkası görüntüsü ortaya çıktı. 

Set kuaförü, Deniz Baysal'ın kısacık saçlarına kaynak taktı. O anlar kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

