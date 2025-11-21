onedio
Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılan Özge Özacar'a Şerbo'daki Kaoslar Soruldu!

Kızılcık Şerbeti
21.11.2025 - 16:31

Kızılcık Şerbeti'nde Görkem karakteriyle rol alan Özge Özacar, diziden ölerek ayrılmıştı. Diziden ayrılan Sıla Türkoğlu ve Emrah Altıntoprak'ın Feyza Civelek'i takipten çıkması üzerine ortalık karışırken Özacar'a bu kaoslar soruldu. Peki Özge Özacar ne yanıt verdi?

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Buradan izleyebilirsiniz:

Kızılcık Şerbeti'ndeki takipten çıkma kaosu diziden ayrılan Özge Özacar'a soruldu.

Sıla Türkoğlu ve Emrah Altıntoprak kendi istekleriyle Kızılcık Şerbeti'ne veda etmişti. Üstelik oyuncular, diziden ayrılırken Feyza Civelek'i takipten çıkmışlardı.

Feyza Civelek'i neredeyse diziden ayrılan her oyunucunun takipten çıkması dikkat çekerken Sıla Türkoğlu ve Emrah Altıntoprak'ın yanı sıra Özge Özacar ve Müjde Uzman'ın da oyuncuyu takipten çıktığı ortaya çıktı. Bunun üzerine magazin muhabirleri soluğu Özge Özacar'ın yanında aldı. Özge Özacar'a Kızılcık Şerbeti'ndeki takipten çıkma kaosunu soran muhabirler, Özacar'dan hiçbir yanıt alamadı.

