Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılan Özge Özacar'a Şerbo'daki Kaoslar Soruldu!
Kızılcık Şerbeti'nde Görkem karakteriyle rol alan Özge Özacar, diziden ölerek ayrılmıştı. Diziden ayrılan Sıla Türkoğlu ve Emrah Altıntoprak'ın Feyza Civelek'i takipten çıkması üzerine ortalık karışırken Özacar'a bu kaoslar soruldu. Peki Özge Özacar ne yanıt verdi?
KAYNAK: Birsen Altuntaş
Kızılcık Şerbeti'ndeki takipten çıkma kaosu diziden ayrılan Özge Özacar'a soruldu.
