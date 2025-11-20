Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılan Özge Özacar ve Müjde Uzman da Feyza Civelek'i Takipten Çıkmış

Dizinin Doğa'sı Sıla Türkoğlu, Feyza Civelek ve Doğukan Güngör'ü takipten çıkarken Emrah Altıntoprak yalnızca partneri Civelek'i takip etmeyi bıraktı.

Kızılcık Şerbeti'ndeki takipten çıkma kaosu bir süre devam ederken dizide Nursema karakterine hayat veren Ceren Karakoç, bu konuda sessiz kalmayı tercih etmişti. Feyza Civelek'in Emrah Altıntoprak için 'Onu ben takipten çıktım, engelledim' açıklamasının haricinde ise taraflardan herhangi bir açıklama gelmedi.

Tam sular duruldu derken Kızılcık Şerbeti'ne veda eden iki oyuncunun daha Feyza Civelek'i takipten çıktığı ortaya çıktı.