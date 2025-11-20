onedio
Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılan Özge Özacar ve Müjde Uzman da Feyza Civelek'i Takipten Çıkmış

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
20.11.2025 - 16:13

Kızılcık Şerbeti'ndeki takipten çıkma kaosu devam ediyor. Sıla Türkoğlu ve Emrah Altıntoprak, ayrılır ayrılmaz hemen dizinin Nilay'ı Feyza Civelek'i takipten çıkmıştı. Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan iki oyuncunun daha Civelek'i takip etmeyi bıraktığı ortaya çıktı.

Kızılcık Şerbeti kadrosundan ayrılan Emrah Altıntoprak ve Sıla Türkoğlu, bazı oyuncuları takipten çıkmıştı.

Dizinin Doğa'sı Sıla Türkoğlu, Feyza Civelek ve Doğukan Güngör'ü takipten çıkarken Emrah Altıntoprak yalnızca partneri Civelek'i takip etmeyi bıraktı.

Kızılcık Şerbeti'ndeki takipten çıkma kaosu bir süre devam ederken dizide Nursema karakterine hayat veren Ceren Karakoç, bu konuda sessiz kalmayı tercih etmişti. Feyza Civelek'in Emrah Altıntoprak için 'Onu ben takipten çıktım, engelledim' açıklamasının haricinde ise taraflardan herhangi bir açıklama gelmedi.

Tam sular duruldu derken Kızılcık Şerbeti'ne veda eden iki oyuncunun daha Feyza Civelek'i takipten çıktığı ortaya çıktı.

Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman ve Görkem'i Özge Özacar da Feyza Civelek'i takipten çıkan isimler arasında yer alıyor.

Tabii bu takipten çıkmalar Emrah Altıntoprak ve Sıla Türkoğlu kadar gündem olmadı fakat dört oyuncunun da Feyza Civelek'i takipten çıkmasıyla setteki gerginlik iddiaları bir nebze de olsa doğrulanmış oldu.

Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
