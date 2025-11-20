Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılan Özge Özacar ve Müjde Uzman da Feyza Civelek'i Takipten Çıkmış
Kızılcık Şerbeti'ndeki takipten çıkma kaosu devam ediyor. Sıla Türkoğlu ve Emrah Altıntoprak, ayrılır ayrılmaz hemen dizinin Nilay'ı Feyza Civelek'i takipten çıkmıştı. Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan iki oyuncunun daha Civelek'i takip etmeyi bıraktığı ortaya çıktı.
Kızılcık Şerbeti kadrosundan ayrılan Emrah Altıntoprak ve Sıla Türkoğlu, bazı oyuncuları takipten çıkmıştı.
Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman ve Görkem'i Özge Özacar da Feyza Civelek'i takipten çıkan isimler arasında yer alıyor.
