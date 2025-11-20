Acun Ilıcalı Açıkladı: Ünlü Oyuncu Survivor 2026'da Yarışacak!
Acun Ilıcalı, Survivor 2026'da yarışacak isimleri açıklamaya devam ediyor. Bayhan, Keremcem, Dilan Çıtak, Mert Nobre, Serhan Onat, Meryem Boz, Murat Arkın ve Deniz Çatalbaş'ın açıklandığı kadroya bugün büyük ses getirecek bir isim daha katıldı. Ilıcalı bu defa ünlü bir oyunucunun Survivor 2026 yolcusu olduğunu duyurdu. Peki, Survivor 2026 yarışmacısı kim oldu?
Acun Ilıcalı, Survivor 2026'da yarışacak isimleri birer birer açıklamaya devam ediyor.
Acun Ilıcalı, oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel'in Survivor 2026'ya dahil olduğunu açıkladı.
