Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si Ava Yaman'a Sette Sürpriz Doğum Günü
TRT 1'in reytingleriyle alkış toplayan dizisi Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si Ava Yaman 19 yaşına girdi. Ava Yaman'ın yeni yaşı için sette sürpriz bir doğum günü partisi düzenlendi. Taşacak Bu Deniz ekibinin eksiksiz yer aldığı kutlama dizinin sosyal medya hesabından yayınlandı.
TRT 1'in ilgiyle izlenen dizisi Taşacak Bu Deniz, sezonun en sürprizli işi olmaya devam ediyor.
Taşacak Bu Deniz ekibi, dizinin Eleni'si Ava Yaman'a sürpriz doğum günü hazırladı.
İşte Ava Yaman'a Taşacak Bu Deniz setinde yapılan doğum günü sürprizi:
