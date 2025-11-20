onedio
Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si Ava Yaman'a Sette Sürpriz Doğum Günü

Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si Ava Yaman'a Sette Sürpriz Doğum Günü

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci
20.11.2025 - 10:26

TRT 1'in reytingleriyle alkış toplayan dizisi Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si Ava Yaman 19 yaşına girdi. Ava Yaman'ın yeni yaşı için sette sürpriz bir doğum günü partisi düzenlendi. Taşacak Bu Deniz ekibinin eksiksiz yer aldığı kutlama dizinin sosyal medya hesabından yayınlandı.

TRT 1'in ilgiyle izlenen dizisi Taşacak Bu Deniz, sezonun en sürprizli işi olmaya devam ediyor.

TRT 1'in ilgiyle izlenen dizisi Taşacak Bu Deniz, sezonun en sürprizli işi olmaya devam ediyor.

Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'ın başrollerde yer aldığı dizi Karadeniz'in enfes atmosferiyle seyirciyi kendine çekse de ilk bölümden beri genç yetenek Ava Yaman'ın oyunculuk performansını dilimizden düşüremiyoruz. 

Eleni Miryano karakterine hayat veren Ava Yaman'ın kim olduğu, yaşı, nereli olduğu gibi detaylar uzun süre gündemi meşgul etmişti. Taşacak Bu Deniz'le ikinci kez bir dizi projesinde rol alan Ava Yaman 19 yaşına bastı.

Taşacak Bu Deniz ekibi, dizinin Eleni'si Ava Yaman'a sürpriz doğum günü hazırladı.

Taşacak Bu Deniz ekibi, dizinin Eleni'si Ava Yaman'a sürpriz doğum günü hazırladı.

Tüm Taşacak Bu Deniz ekibinin yer aldığı kutlamada Yaman'ın mutluluğu gözlerinden okundu. O anlar Taşacak Bu Deniz'in sosyal medya hesaplarından yayınlandı.

İşte Ava Yaman'a Taşacak Bu Deniz setinde yapılan doğum günü sürprizi:

