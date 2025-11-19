Uzak Şehir İçin Boran'ın Önemli Olduğunu Açıklayan Burç Kümbetlioğlu'na Seyirciden Yorum Yağdı
Uzak Şehir'in Boran'ı Burç Kümbetlioğlu, dizi hakkında konuştu. Burç Kümbetlioğlu, komadan uyanan Boran'ın dizi dinamiği için çok önemli olduğunu söyledi. Bu açıklamanın ardından seyirciler sosyal medyadan yorum yağdırdı.
Uzak Şehir'de Boran karakteri sonunda komadan uyandı.
Gelen tepkilerden bazıları da burada:
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
