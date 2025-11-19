onedio
Uzak Şehir İçin Boran'ın Önemli Olduğunu Açıklayan Burç Kümbetlioğlu'na Seyirciden Yorum Yağdı

Uzak Şehir
19.11.2025 - 16:18

Uzak Şehir'in Boran'ı Burç Kümbetlioğlu, dizi hakkında konuştu. Burç Kümbetlioğlu, komadan uyanan Boran'ın dizi dinamiği için çok önemli olduğunu söyledi. Bu açıklamanın ardından seyirciler sosyal medyadan yorum yağdırdı.

Uzak Şehir'de Boran karakteri sonunda komadan uyandı.

Boran'ın uyanması ve Cihan ile Alya aşkının arasına girmesi seyirciyi çıldırtırken Boran Albora'yı canlandıran Burç Kümbetlioğlu önemli açıklamalarda bulundu.

Burç Kümbetlioğlu, Boran karakteri için 'Dizi dinamiği için Boran önemli...' deyip seyircinin kendi karakterine tepki göstermesini anladığını açıkladı. Burç Kümbetlioğlu'nun bu açıklamalarının ardından seyirciden oyuncuya yorum yağdı.

Gelen tepkilerden bazıları da burada:

