Alya ve Cihan İstanbul'da! Uzak Şehir Çekimlerinde Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'a Yoğun İlgi
Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir ekibi çekimler için İstanbul'a geldi. Cihan ve Alya karakterlerini canlandıran Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal, İstiklal Caddesi'nde sahne çekimi için bir araya geldi. O anlara şahit olan hayranlar ise oyunculara yoğun ilgi gösterdi.
Son bölümüyle kendi reyting rekorunu kıran Uzak Şehir dizisinin Alya ile Cihan'ı Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba, çekimler için İstanbul'da!
