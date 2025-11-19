onedio
Alya ve Cihan İstanbul'da! Uzak Şehir Çekimlerinde Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'a Yoğun İlgi

Alya ve Cihan İstanbul'da! Uzak Şehir Çekimlerinde Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'a Yoğun İlgi

Uzak Şehir
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
19.11.2025 - 14:46

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir ekibi çekimler için İstanbul'a geldi. Cihan ve Alya karakterlerini canlandıran Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal, İstiklal Caddesi'nde sahne çekimi için bir araya geldi. O anlara şahit olan hayranlar ise oyunculara yoğun ilgi gösterdi.

Buradan izleyebilirsiniz:

Son bölümüyle kendi reyting rekorunu kıran Uzak Şehir dizisinin Alya ile Cihan'ı Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba, çekimler için İstanbul'da!

Son bölümüyle kendi reyting rekorunu kıran Uzak Şehir dizisinin Alya ile Cihan'ı Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba, çekimler için İstanbul'da!

Uzak Şehir'de heyecan asla durmuyor. Boran'ın uyandığı ve Alya ile Cihan'ın evlendiği öğrendiği yeni bölüm fragmanı hepimizi şoke ederken başrol oyuncuları Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal, İstanbul çekimleriyle gündem oldu.

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal, Uzak Şehir'in İstanbul sahneleri için İstiklal Caddesi'ndeydi. O anlarda dizinin hayranları başrol oyuncularına yoğun ilgi gösterdi.

