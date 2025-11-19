Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç, "Takipten Çıkma" Kaosu Hakkında Konuştu
Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde kaos bitmiyor. 4 oyuncunun ayrıldığı dizinin son bölümü biter bitmez ayrılan oyuncular dizideki bazı isimleri takipten çıktı. Emrah Altıntoprak, 4 sezondur partneri olan Feyza Civelek'i tek kalemde silerken Sıla Türkoğlu, veda paylaşımı yaptıktan sonra Feyza Civelek ve Doğukan Güngör'ü takip etmeyi bıraktı. Söz konusu gelişmeler ortalığı karıştırırken diziye Nursema karakteriyle devam eden Ceren Karakoç'tan açıklama geldi.
Kızılcık Şerbeti setinde senaryoyu aratmayacak bir kaos yaşanıyor.
Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç, takipten çıkma kaosu hakkında konuştu.
