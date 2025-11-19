Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç, "Takipten Çıkma" Kaosu Hakkında Konuştu

Bildiğiniz üzere dizinin 113. bölümünde Doğa, Firaz, Mustafa ve Işıl karakterlerini canlandıran Sıla Türkoğlu, Batuhan Bozkurt Yüzgüleç, Emrah Altıntoprak ve Ece İrtem diziye veda etti. Yeni isimlerin dahil olduğu dizinin senaryosu da değişirken kaos beklenmedik bir yerden geldi.

İlk bombayı 4 sezondur partneri olan Feyza Civelek'i takipten çıkan Emrah Altıntoprak patlattı. Altıntoprak, Civelek'i derhal Instagram'dan takipten çıkınca Civelek, 'Önce ben çıktım ve engelledim' açıklaması yapmıştı.

Bu olay daha soğumadan bir diğer hamle de Sıla Türkoğlu'ndan geldi. Türkoğlu, dizide kocası Fatih'i canlandıran Doğukan Güngör ve Feyza Civelek'i takipten çıktı. Söz konusu takipten çıkma olaylarının neden yaşandığı seyircide büyük merak uyandırsa da taraflardan net bir açıklama gelmedi.