Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç, "Takipten Çıkma" Kaosu Hakkında Konuştu

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
19.11.2025 - 12:19

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde kaos bitmiyor. 4 oyuncunun ayrıldığı dizinin son bölümü biter bitmez ayrılan oyuncular dizideki bazı isimleri takipten çıktı. Emrah Altıntoprak, 4 sezondur partneri olan Feyza Civelek'i tek kalemde silerken Sıla Türkoğlu, veda paylaşımı yaptıktan sonra Feyza Civelek ve Doğukan Güngör'ü takip etmeyi bıraktı. Söz konusu gelişmeler ortalığı karıştırırken diziye Nursema karakteriyle devam eden Ceren Karakoç'tan açıklama geldi.

KAYNAK: Post Manşet

Buradan izleyebilirsiniz:

Kızılcık Şerbeti setinde senaryoyu aratmayacak bir kaos yaşanıyor.

Bildiğiniz üzere dizinin 113. bölümünde Doğa, Firaz, Mustafa ve Işıl karakterlerini canlandıran Sıla Türkoğlu, Batuhan Bozkurt Yüzgüleç, Emrah Altıntoprak ve Ece İrtem diziye veda etti. Yeni isimlerin dahil olduğu dizinin senaryosu da değişirken kaos beklenmedik bir yerden geldi.

İlk bombayı 4 sezondur partneri olan Feyza Civelek'i takipten çıkan Emrah Altıntoprak patlattı. Altıntoprak, Civelek'i derhal Instagram'dan takipten çıkınca Civelek, 'Önce ben çıktım ve engelledim' açıklaması yapmıştı. 

Bu olay daha soğumadan bir diğer hamle de Sıla Türkoğlu'ndan geldi. Türkoğlu, dizide kocası Fatih'i canlandıran Doğukan Güngör ve Feyza Civelek'i takipten çıktı. Söz konusu takipten çıkma olaylarının neden yaşandığı seyircide büyük merak uyandırsa da taraflardan net bir açıklama gelmedi.

Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç, takipten çıkma kaosu hakkında konuştu.

Post Manşet kameralarına konuşan Karakoç, Kızılcık Şerbeti'ndeki takipten çıkma olayları hakkında sessiz kalmayı tercih ettiğini açıkladı. Karakoç, 'Bununla ilgili bir şey söylemeyeyim, muhataplarını ilgilendiriyor. Birbirlerini takipten çıkmaları beni ilgilendiren bir şey değil. O yüzden sorunun doğru muhatabı ben değilim' dedi.

Tüm içerikleri
