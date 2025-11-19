Başrolle Aşk Yaşıyordu: TRT'nin Gönül Dağı Dizisinde Flaş Ayrılık
TRT 1 ekranlarında 6 sezondur yayınlanan Gönül Dağı dizisinde flaş bir ayrılık yaşanıyor. Gönül Dağı'nın 6 yıllık başrolü Berk Atan ve diziye bu sezon Leyla karakteriyle dahil olan Gökçe Ayyıldız'ın aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Birsen Altuntaş, Ayyıldız'ın diziye veda edeceğini duyurdu.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, ani bir ayrılık haberiyle gündem oldu.
Başrol Berk Atan'la aşk yaşayan Gökçe Ayyıldız, Gönül Dağı dizisine veda ediyor.
