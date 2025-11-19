onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Başrolle Aşk Yaşıyordu: TRT'nin Gönül Dağı Dizisinde Flaş Ayrılık

Başrolle Aşk Yaşıyordu: TRT'nin Gönül Dağı Dizisinde Flaş Ayrılık

Gönül Dağı
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
19.11.2025 - 08:53

TRT 1 ekranlarında 6 sezondur yayınlanan Gönül Dağı dizisinde flaş bir ayrılık yaşanıyor. Gönül Dağı'nın 6 yıllık başrolü Berk Atan ve diziye bu sezon Leyla karakteriyle dahil olan Gökçe Ayyıldız'ın aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Birsen Altuntaş, Ayyıldız'ın diziye veda edeceğini duyurdu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, ani bir ayrılık haberiyle gündem oldu.

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, ani bir ayrılık haberiyle gündem oldu.

Berk Atan ve Melis Sevinç'in başrollerde yer aldığı dizi tam 6 sezondur cumartesi akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Başrollerden Cihat Süvarioğlu'nun kadrodan ayrılmasıyla ciddi reyting kaybı yaşayan diziye yeni karakter ve hikayeler eklense de ne yazık ki beklenen başarıyı bu sezon elde edemedi.

Gönül Dağı'nın reytingler için hamlesi merak edilirken Birsen Altuntaş bir ayrılık haberi duyurdu.

Başrol Berk Atan'la aşk yaşayan Gökçe Ayyıldız, Gönül Dağı dizisine veda ediyor.

Başrol Berk Atan'la aşk yaşayan Gökçe Ayyıldız, Gönül Dağı dizisine veda ediyor.

Gönül Dağı'nın 6. sezonunda kadroya Leyla karakteriyle dahil olan Gökçe Ayyıldız, aynı zamanda gönlünü başrol Berk Atan'a kaptırmıştı. Atan'la geçtiğimiz günlerde kameralara yakalanarak aşklarını doğrulayan Ayyıldız, diziye ani bir gelişmeyle veda ediyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Gökçe Ayyıldız, karakterinin hikayesi bittiği gerekçesiyle diziden ayrılacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın