Uzak Şehir'in Kaya'sı Atakan Özkaya, Partneri Dilin Döğer'le Aşk Yaşadığı İddialarına Yanıt Verdi

Dizide doludizgin aşk yaşayan Zerrin ile Kaya karakterini canlandıran Dilin Döğer ve Atakan Özkaya'nın 1. sezondan beri aşk yaşadığı iddia ediliyor. Seyirci tarafından çok yakıştırılan partnerler bu konuda defalarca yanıt verse de seyirci bir türlü ikna olmadı.

Saba Tümer'in programına katılan Atakan Özkaya, Dilin Döğer'le sevgili olup olmadığı konusuna açıklık getirdi.

Atakan Özkaya, 'Yok hiç yok. Arkadaşız, çok yakın arkadaşız. Beraber yaşıyoruz orada sonuçta böyle haberlerin çıkması çok normal' dedi.