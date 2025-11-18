onedio
Uzak Şehir'in Kaya'sı Atakan Özkaya, Partneri Dilin Döğer'le Aşk Yaşadığı İddialarına Yanıt Verdi

Esra Demirci
18.11.2025 - 15:51

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'in Kaya ve Zerrin'i Atakan Özkaya ile Dilin Döğer'i seyirci çok yakıştırıyor. İkilinin aşk yaşadığı iddia edilirken Atakan Özkaya, partneriyle aşk iddialarına Saba Tümer'in programında yanıt verdi.

KAYNAK: Saba Tümer'le/CNBC-e

Buradan izleyebilirsiniz:

Uzak Şehir'in Zerrin ve Kaya'sı hakkında sürekli aşk iddiaları ortaya atılıyor.

Dizide doludizgin aşk yaşayan Zerrin ile Kaya karakterini canlandıran Dilin Döğer ve Atakan Özkaya'nın 1. sezondan beri aşk yaşadığı iddia ediliyor. Seyirci tarafından çok yakıştırılan partnerler bu konuda defalarca yanıt verse de seyirci bir türlü ikna olmadı.

Saba Tümer'in programına katılan Atakan Özkaya, Dilin Döğer'le sevgili olup olmadığı konusuna açıklık getirdi.

Atakan Özkaya, 'Yok hiç yok. Arkadaşız, çok yakın arkadaşız. Beraber yaşıyoruz orada sonuçta böyle haberlerin çıkması çok normal' dedi.

Esra Demirci
Slade Klon

Kim ki bunlar ?