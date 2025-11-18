Uzak Şehir'in Kaya'sı Atakan Özkaya, Partneri Dilin Döğer'le Aşk Yaşadığı İddialarına Yanıt Verdi
Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'in Kaya ve Zerrin'i Atakan Özkaya ile Dilin Döğer'i seyirci çok yakıştırıyor. İkilinin aşk yaşadığı iddia edilirken Atakan Özkaya, partneriyle aşk iddialarına Saba Tümer'in programında yanıt verdi.
KAYNAK: Saba Tümer'le/CNBC-e
Buradan izleyebilirsiniz:
Uzak Şehir'in Zerrin ve Kaya'sı hakkında sürekli aşk iddiaları ortaya atılıyor.
