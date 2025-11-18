onedio
Nefise Karatay, Survivor Zamanında Bir Yarışmacıdan Hoşlandığını İtiraf Etti!

Esra Demirci
18.11.2025 - 12:50

Survivor'ın eski şampiyonlarından Nefise Karatay, Panorama Podcast programına konuk oldu. Survivor hakkında itiraflarda bulunan genç yarışmacı, Survivor zamanında bir yarışmacıyı beğenip hoşlandığını itiraf etti.

Survivor'a iki kez katılıp bir kez de şampiyon olan Nefise Karatay, yarışmaya dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Son dönemde yaptırdığı estetiklerle gündem olan Survivor Nefise, Hanzade Durmuş ve Furkan Dede'nin sunduğu Panorama Podcast'e konuk oldu. Nefise burada yarışma boyunca yaşadıklarının yanı sıra Furkan Dede'nin 'Survivor'da duygusal manada bir şey hissettiğin yarışmacı oldu mu?' sorusuna 'Evet' yanıtı verdi.

Survivor Nefise, "Vallahi vardır, yalan söylemeyeyim. Var ama söylememem tabii ki de. Beğendiğim var" yanıtını verdi.

Survivor Nefise'nin aşk itirafı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken genç yarışmacı beğendiğin ismin kim olduğunu açıklamadı.

