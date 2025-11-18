Nefise Karatay, Survivor Zamanında Bir Yarışmacıdan Hoşlandığını İtiraf Etti!
Survivor'ın eski şampiyonlarından Nefise Karatay, Panorama Podcast programına konuk oldu. Survivor hakkında itiraflarda bulunan genç yarışmacı, Survivor zamanında bir yarışmacıyı beğenip hoşlandığını itiraf etti.
KAYNAK: Panorama Podcast
Survivor'a iki kez katılıp bir kez de şampiyon olan Nefise Karatay, yarışmaya dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Survivor Nefise, "Vallahi vardır, yalan söylemeyeyim. Var ama söylememem tabii ki de. Beğendiğim var" yanıtını verdi.
2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
