Taşacak Bu Deniz'in Gezep'i Onur Dilber, Demet Akalın'ın Yorumuna Kayıtsız Kalmadı
TRT 1'in ilgiyle izlenen Karadeniz dizisi Taşacak Bu Deniz, bir ünlüyü daha kendisine aşık etti. X'te yaptığı yerli dizi yorumlarıyla öne çıkan Demet Akalın, bu defa Taşacak Bu Deniz fanı oldu. Dizinin Gezep'i Onur Dilber, Demet Akalın'a esprili bir yanıt verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Taşacak Bu Deniz'in sevilen karakteri Gezep'e hayat veren Onur Dilber, Demet Akalın'ın diziyi izlemesine verdiği tepkiyle gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gezep karakterini canlandıran Onur Dilber, Taşacak Bu Deniz seyircisine Demet Akalın'ın yazdığını haber vermemeleri konusunda esprili bir uyarıda bulundu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın