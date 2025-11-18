onedio
Taşacak Bu Deniz'in Gezep'i Onur Dilber, Demet Akalın'ın Yorumuna Kayıtsız Kalmadı

Taşacak Bu Deniz'in Gezep'i Onur Dilber, Demet Akalın'ın Yorumuna Kayıtsız Kalmadı

Esra Demirci - TV Editörü
18.11.2025 - 10:49

TRT 1'in ilgiyle izlenen Karadeniz dizisi Taşacak Bu Deniz, bir ünlüyü daha kendisine aşık etti. X'te yaptığı yerli dizi yorumlarıyla öne çıkan Demet Akalın, bu defa Taşacak Bu Deniz fanı oldu. Dizinin Gezep'i Onur Dilber, Demet Akalın'a esprili bir yanıt verdi.

Taşacak Bu Deniz'in sevilen karakteri Gezep'e hayat veren Onur Dilber, Demet Akalın'ın diziyi izlemesine verdiği tepkiyle gündem oldu.

X hesabından sık sık yerli dizi ve programlar hakkında yorumlarda bulunan Demet Akalın, sonunda fenomen dizi Taşacak Bu Deniz'i keşfetti. Kızı Hira'yla beraber Taşacak Bu Deniz'i izlediğini duyuran Demet Akalın'a yanıt ise beklenmedik bir yerden geldi.

Gezep karakterini canlandıran Onur Dilber, Taşacak Bu Deniz seyircisine Demet Akalın'ın yazdığını haber vermemeleri konusunda esprili bir uyarıda bulundu.

Dilber ardından Demet Akalın'a 'Sağ olun var olun efendim' yazarak teşekkür etti. Demet Akalın ise Onur Dilber'e 'Çatlak bu çocuk' yazdı.

