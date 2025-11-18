onedio
Milyoner'deki Aşırı Basit Soruya Heyecandan Yanlış Yanıt Verdi, Oktay Kaynarca Şoke Oldu!

Kim Milyoner Olmak İster
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
18.11.2025 - 08:35

ATV'nin uzun yıllardır devam eden bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde yine bir yarışmacı heyecandan aşırı basit bir soruya yanlış yanıt verdi. Yarışmacının verdiği yanıt karşısında stüdyo ve sunucu Oktay Kaynarca şoke oldu. Peki, Milyoner'deki yanlış yanıt verilen o basit soru neydi?

Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde bir yarışmacı heyecandan 2. soruda elendi.

'Baretsiz girilemez' uyarısına genellikle hangisinin girişinde rastlanır? sorusuna yanıt veren yarışmacı, kendinden emin bir şekilde 'İnşaat alanı' yerine, 'Yüzme havuzu' şıkkını seçti.

Yarışmacının bu basit soruya yanlış yanıt vermesiyle Oktay Kaynarca şoke oldu.

Oktay Kaynarca'nın yanlış yanıtı verdiğini söylemesinin ardından şaşıran yarışmacı, çok heyecanlı olduğunu dile getirdi. Oktay Kaynarca ise 'Baret nedir? Senin söylediğin bone. Boneyle bareti karıştırdın. Bari seyirciye sorsaydın. Bundan sonra havuz kenarında sana hep baret getirecekler. Sağlık olsun' dedi.

