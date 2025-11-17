Final Yapacak Denmişti: Kral Kaybederse'ye Ünlü Bir Oyuncu Dahil Oldu!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/h...
İkinci sezonuyla Star TV ekranlarında yayınlanan Kral Kaybederse, bu sezon istenen reytinglere ulaşamadığı için final iddialarıyla gündeme geliyordu. Gökçe Bahadır'ın dahil olduğu ve bir anda ayrıldığı Kral Kaybederse'ye ünlü bir isim girecek ve Kenan'ın hayatında yer alacak.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Star TV'de yayınlanan Kral Kaybederse, ikinci sezonunda istediği reytinglere bir türlü ulaşamadı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Gökçe Bahadır'ın ardından diziye Hande Subaşı dahil olacak.
