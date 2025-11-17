onedio
Final Yapacak Denmişti: Kral Kaybederse'ye Ünlü Bir Oyuncu Dahil Oldu!

Merve Ersoy
Merve Ersoy
17.11.2025 - 23:13

İkinci sezonuyla Star TV ekranlarında yayınlanan Kral Kaybederse, bu sezon istenen reytinglere ulaşamadığı için final iddialarıyla gündeme geliyordu. Gökçe Bahadır'ın dahil olduğu ve bir anda ayrıldığı Kral Kaybederse'ye ünlü bir isim girecek ve Kenan'ın hayatında yer alacak.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/h...
Star TV'de yayınlanan Kral Kaybederse, ikinci sezonunda istediği reytinglere bir türlü ulaşamadı.

Bu sebeple final yapacağı iddia edilen Kral Kaybederse, geçtiğimiz hafta bir miktar reytinglerini artırmayı başarmıştı. Ancak dizinin final yapıp yapmayacağı hala tartışma konusu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Gökçe Bahadır'ın ardından diziye Hande Subaşı dahil olacak.

Hikayesi hızlandırılan dizide Hande Subaşı, Semra karakterine hayat verecek. Tahmin edeceğiniz gibi hayatına dahil olacağı kişi ise Kenan olacak.

Merve Ersoy
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
