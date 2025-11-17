onedio
Taşacak Bu Deniz'in Oruç'undan Eleni'sine Övgü: Burak Yörük, Ava Yaman'ı Övmeye Doyamadı!

17.11.2025 - 20:33

Taşacak Bu Deniz'in en sevilen partnerlerinden Oruç ve Eleni'nin uyumu gün boyu sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor. 6. bölümde Hicran'ı Eleni'nin annesi diye getiren Oruç'a izleyenler fena öfkelense de karakterleri canlandıran Burak Yörük ve Ava Yaman fazlasıyla başarılı bulunuyor. 

İzleyenlerin yanı sıra Burak Yörük, partneri için övgü dolu sözler sarf etti.

Taşacak Bu Deniz'in favori çiftlerinin başında Eleni ve Oruç geliyor.

Taşacak Bu Deniz'in favori çiftlerinin başında Eleni ve Oruç geliyor.

Her ne kadar onlar bir çift olmaktan kaçsa bile dizi içinde en çok yakıştırılan karakterler arasında yer alıyorlar. Ancak, 6. bölümde Oruç'un yaptıkları izleyicinin içine öyle bir oturdu ki Oruç'a olan hayranlık bir anda yerini öfkeye bıraktı.

Ancak karakterler bir yana dursun Burak Yörük, partneri Ava Yaman'ı övmelere doyamadı.

Ancak karakterler bir yana dursun Burak Yörük, partneri Ava Yaman'ı övmelere doyamadı.

Episode'a verdiği röportajda Ava Yaman hakkında konuşan Burak Yörük,  “Ava doğal bir yetenek. Umarım her şey onun için çok iyi gider. Harika, iyi kalpli genç bir kadın. Geleceginin çok parlak olduğuna inanıyorum. Ben de küçük yaşta sete başladım, o yüzden onu çok iyi anlıyorum. Ne zaman bir şeye ihtiyacı olsa yanında olmaya çalışıyorum…” dedi.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
