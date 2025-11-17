Taşacak Bu Deniz'in Oruç'undan Eleni'sine Övgü: Burak Yörük, Ava Yaman'ı Övmeye Doyamadı!
Taşacak Bu Deniz'in en sevilen partnerlerinden Oruç ve Eleni'nin uyumu gün boyu sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor. 6. bölümde Hicran'ı Eleni'nin annesi diye getiren Oruç'a izleyenler fena öfkelense de karakterleri canlandıran Burak Yörük ve Ava Yaman fazlasıyla başarılı bulunuyor.
İzleyenlerin yanı sıra Burak Yörük, partneri için övgü dolu sözler sarf etti.
Kaynak: Episode
Taşacak Bu Deniz'in favori çiftlerinin başında Eleni ve Oruç geliyor.
Ancak karakterler bir yana dursun Burak Yörük, partneri Ava Yaman'ı övmelere doyamadı.
