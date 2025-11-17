Taşacak Bu Deniz'in Oruç'undan Eleni'sine Övgü: Burak Yörük, Ava Yaman'ı Övmeye Doyamadı!

Episode'a verdiği röportajda Ava Yaman hakkında konuşan Burak Yörük, “Ava doğal bir yetenek. Umarım her şey onun için çok iyi gider. Harika, iyi kalpli genç bir kadın. Geleceginin çok parlak olduğuna inanıyorum. Ben de küçük yaşta sete başladım, o yüzden onu çok iyi anlıyorum. Ne zaman bir şeye ihtiyacı olsa yanında olmaya çalışıyorum…” dedi.