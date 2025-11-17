onedio
Cast Çalışmaları Bitmiyor: Mert Yazıcıoğlu’nun Başrolündeki Kuruluş Orhan Dizisine Bir Oyuncu Daha Katıldı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
17.11.2025 - 14:01

ATV’nin popüler dizisi Kuruluş Orhan, sezona değişikliklerle başlamıştı. 6 sezondur Kuruluş Osman olan adı, başrolü ve hikayesi tamamen değişmişti. Şimdiyse diziye bir oyuncu daha katıldığını Birsen Altuntaş açıkladı. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş

Mert Yazıcıoğlu’nun başrol için diziyle anlaşması hayranlarını epey sevindirmişti.

Geçtiğimiz günlerde de Arka Sokaklar dizisiyle hayatımıza giren Uğur Pektaş’ın Kuruluş Orhan ile anlaşmaya vardığı açıklanmıştı.

Şimdiyse Ahmet Olgun Sünear kadroya katıldı.

Dizi yeni sezon açılışını yaptığından bu yana cast çalışmalarına da titizlikle devam ediyor. Ahmet Olgun Sünear dizide Orhan Bey'in can dostu, Kayı'nın heybetli alpi Kan Turalı karakterine hayat verecek.

Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
