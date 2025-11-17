Cast Çalışmaları Bitmiyor: Mert Yazıcıoğlu’nun Başrolündeki Kuruluş Orhan Dizisine Bir Oyuncu Daha Katıldı
ATV’nin popüler dizisi Kuruluş Orhan, sezona değişikliklerle başlamıştı. 6 sezondur Kuruluş Osman olan adı, başrolü ve hikayesi tamamen değişmişti. Şimdiyse diziye bir oyuncu daha katıldığını Birsen Altuntaş açıkladı. Gelin detaylara geçelim!
Kaynak: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mert Yazıcıoğlu’nun başrol için diziyle anlaşması hayranlarını epey sevindirmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şimdiyse Ahmet Olgun Sünear kadroya katıldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın