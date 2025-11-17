Ortalık Alev Alacak: Mavi Şimşek Kadroda! Acun Ilıcalı Survivor 2026’ya Katılacak Efsane Voleybolcuyu Açıkladı
Survivor 2026 Ünlüler&All Star yarışması için hazırlıklar tam gaz devam ediyor. Survivor izleyicileri kadrodaki isimlerin netleşmesi için heyecanlı bekleyişte. Acun Ilıcalı, Survivor 2026’da yer alacak yarışmacıları sosyal medya hesaplarından duyurmaya devam ediyor. Şimdiyse efsane voleybolcunun Survivor 2026’da yer alacağını açıkladı. Gelin o ismi birlikte öğrenelim!
Survivor 2026 Ünlüler&All Star için heyecan yükseliyor!
Meryem Boz, Survivor 2026 Ünlüler&All Star’da yer alacak!
