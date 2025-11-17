onedio
Ortalık Alev Alacak: Mavi Şimşek Kadroda! Acun Ilıcalı Survivor 2026’ya Katılacak Efsane Voleybolcuyu Açıkladı

Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
17.11.2025 - 12:00

Survivor 2026 Ünlüler&All Star yarışması için hazırlıklar tam gaz devam ediyor. Survivor izleyicileri kadrodaki isimlerin netleşmesi için heyecanlı bekleyişte. Acun Ilıcalı, Survivor 2026’da yer alacak yarışmacıları sosyal medya hesaplarından duyurmaya devam ediyor. Şimdiyse efsane voleybolcunun Survivor 2026’da yer alacağını açıkladı. Gelin o ismi birlikte öğrenelim!

Survivor 2026 Ünlüler&All Star için heyecan yükseliyor!

Kadronun tamamlanmasına ve Dominik’te mücadele ettikleri anları izlememize kısa bir süre kaldı. Acun Ilıcalı, Survivor 2026’ya dair geçtiğimiz günlerde bir röportaj vermiş ve efsane bir voleybolcuyla anlaştıklarını dile getirmişti. Survivor hayranları o ismin kim olduğunu merak ederken nihayet açıklandı!

Meryem Boz, Survivor 2026 Ünlüler&All Star’da yer alacak!

Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla güzel haberi izleyicilere duyurdu. Yarışmanın 2026 kadrosu şu ana kadar açıklanan isimlerle birlikte adeta şampiyonlar ligi oldu!

