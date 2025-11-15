Fenomen Set Çalışanı Yener Yalçın Profesyonel Açıdan Uzak Şehir’i Yorumladı: O Oyunculara Övgü Yağdırdı

Ozan Akbaba’nın oyunculuğu için de gözleriyle duygularını ifade edebildiğini dile getirerek başarılı olduğunu ekledi. Oyuncuların ve dizinin başarısı zaten reytinglerle kanıtlanıyor. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!