Fenomen Set Çalışanı Yener Yalçın Profesyonel Açıdan Uzak Şehir’i Yorumladı: O Oyunculara Övgü Yağdırdı
Her hafta reyting listelerinde ilk sıraya yerleşmeyi başaran Uzak Şehir, yeni sezonuyla da seyirciyi etki altına almayı başarıyor. Popüler diziye dair izleyicilerden de eleştirmenlerden de birçok yorum geldiğini görüyoruz. Şimdiyse sosyal medyada fenomen olan set çalışanı Yener Yalçın’dan yorum geldi. Oyuncuları ve oyunlarını profesyonel bakış açısıyla yorumladı. Gelin birlikte izleyelim!
İşte detaylar 👇
Alper Çankaya ve Sahra Şaş’ın sahnelerini yorumlayan Yener Yalçın tam puan verdi.
