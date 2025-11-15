onedio
Fenomen Set Çalışanı Yener Yalçın Profesyonel Açıdan Uzak Şehir’i Yorumladı: O Oyunculara Övgü Yağdırdı

Elif Sude Yenidoğan
15.11.2025 - 09:55

Her hafta reyting listelerinde ilk sıraya yerleşmeyi başaran Uzak Şehir, yeni sezonuyla da seyirciyi etki altına almayı başarıyor. Popüler diziye dair izleyicilerden de eleştirmenlerden de birçok yorum geldiğini görüyoruz. Şimdiyse sosyal medyada fenomen olan set çalışanı Yener Yalçın’dan yorum geldi. Oyuncuları ve oyunlarını profesyonel bakış açısıyla yorumladı. Gelin birlikte izleyelim!

İşte detaylar 👇

Alper Çankaya ve Sahra Şaş’ın sahnelerini yorumlayan Yener Yalçın tam puan verdi.

Alper Çankaya ve Sahra Şaş’ın sahnelerini yorumlayan Yener Yalçın tam puan verdi.

Ozan Akbaba’nın oyunculuğu için de gözleriyle duygularını ifade edebildiğini dile getirerek başarılı olduğunu ekledi. Oyuncuların ve dizinin başarısı zaten reytinglerle kanıtlanıyor. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
