Kızılcık Şerbeti Kadrosundan Ayrılan Batuhan Bozkurt Yüzgüleç'ten Duygusal Veda
Kızılcık Şerbeti'ne geçtiğimiz sezon Firaz karakteriyle dahil olan Batuhan Bozkurt Yüzgüleç, dün akşam (14 Kasım) yayınlanan bölümle diziye veda etti. Batuhan Bozkurt Yüzgüleç, duygulandıran bir veda paylaşımı yaptı.
Kızılcık Şerbeti'nde Nursema'nın kocası Firaz olarak izlediğimiz Batuhan Bozkurt Yüzgüleç, diziye veda etti.
Kızılcık Şerbeti'nin Firaz'ı Batuhan Bozkurt Yüzgüleç, Instagram'da paylaştığı postla duygusal bir veda yayınladı.
