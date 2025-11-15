onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Kızılcık Şerbeti Kadrosundan Ayrılan Batuhan Bozkurt Yüzgüleç'ten Duygusal Veda

Kızılcık Şerbeti Kadrosundan Ayrılan Batuhan Bozkurt Yüzgüleç'ten Duygusal Veda

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
15.11.2025 - 08:38

Kızılcık Şerbeti'ne geçtiğimiz sezon Firaz karakteriyle dahil olan Batuhan Bozkurt Yüzgüleç, dün akşam (14 Kasım) yayınlanan bölümle diziye veda etti. Batuhan Bozkurt Yüzgüleç, duygulandıran bir veda paylaşımı yaptı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kızılcık Şerbeti'nde Nursema'nın kocası Firaz olarak izlediğimiz Batuhan Bozkurt Yüzgüleç, diziye veda etti.

Kızılcık Şerbeti'nde Nursema'nın kocası Firaz olarak izlediğimiz Batuhan Bozkurt Yüzgüleç, diziye veda etti.

Kızılcık Şerbeti'nde yalnızca Nursema'yı değil seyirciyi de tavlayan Yüzgüleç, Firaz'la bizi aşka inandırmıştı. Fakat 4. sezonun gelişiyle karakteri öylesine evrim geçirdi ki nefret konusunda Fatih'i bile geçti.

Dün akşam (14 Kasım) yayınlanan bölümle Kızılcık Şerbeti'ne veda eden Batuhan Bozkurt Yüzgüleç'ten veda paylaşımı gecikmedi.

Kızılcık Şerbeti'nin Firaz'ı Batuhan Bozkurt Yüzgüleç, Instagram'da paylaştığı postla duygusal bir veda yayınladı.

Kızılcık Şerbeti'nin Firaz'ı Batuhan Bozkurt Yüzgüleç, Instagram'da paylaştığı postla duygusal bir veda yayınladı.

Firazımmm, aklıma her geldiğinde salıncakta sıra bana geliyor. 

EYVALLAH

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın