Sıla Türkoğlu, Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılır Ayrılmaz Doğukan Güngör ve Feyza Civelek'i Takipten Çıktı!

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
15.11.2025 - 08:26

Kızılcık Şerbeti setinde sular durulmuyor. Kaosun harman olduğu Şerbo'da ilk olarak Emrah Altıntoprak, diziden ayrılınca partneri Feyza Civelek'i takipten çıkmıştı. Şimdi de 4 sezon Doğa'yı canlandıran başrol Sıla Türkoğlu, partneri Doğukan Güngör ve Feyza Civelek'i takip etmeyi bıraktı.

Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Sıla Türkoğlu, giderken toplu bir temizlik yaptı.

4 sezon boyunca Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu, ölüm senaryosuyla diziden ayrıldı. Final sahnesi yayınlanır yayınlanmaz ise ilk işi Instagram'dan 4 yıllık partneri Doğukan Güngör ve Şerbo'nun olaylı ismi Feyza Civelek'i takipten çıktı. 

Feyza Civelek'i ilk olarak partneri Emrah Altıntoprak takipten çıkmış fakat Civelek, ilk hamleyi kendisinin yaptığını dile getirmişti.

Sıla Türkoğlu'nun Doğukan Güngör ve Feyza Civelek'i takipten çıkmasıyla Kızılcık Şerbeti setinde işlerin hiç de yolunda olmadığı ortaya çıktı.

Pembe'yi canlandıran Sibel Taşçıoğlu'nun gidişiyle başlayan kaotik olaylarda senarist Melis Civelek'in kızı Feyza Civelek'in ana problem olduğu iddia edilmişti. Hem Emrah Altıntoprak hem de Sıla Türkoğlu'nun Civelek'i takipten çıkması bunu desteklerken olaya bir de Doğukan Güngör'ün dahil olması kafaları karıştırdı.

Peki, sizce Kızılcık Şerbeti setinde neler yaşandı?

Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
