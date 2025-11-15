Sıla Türkoğlu, Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılır Ayrılmaz Doğukan Güngör ve Feyza Civelek'i Takipten Çıktı!
Kızılcık Şerbeti setinde sular durulmuyor. Kaosun harman olduğu Şerbo'da ilk olarak Emrah Altıntoprak, diziden ayrılınca partneri Feyza Civelek'i takipten çıkmıştı. Şimdi de 4 sezon Doğa'yı canlandıran başrol Sıla Türkoğlu, partneri Doğukan Güngör ve Feyza Civelek'i takip etmeyi bıraktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Sıla Türkoğlu, giderken toplu bir temizlik yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sıla Türkoğlu'nun Doğukan Güngör ve Feyza Civelek'i takipten çıkmasıyla Kızılcık Şerbeti setinde işlerin hiç de yolunda olmadığı ortaya çıktı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın