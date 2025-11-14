onedio
Taşacak Bu Deniz'in Çakır Uşak'ı Fester Abdü, Dizinin Kaç Bölüm Süreceğini Açıkladı

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
14.11.2025 - 23:03

TRT 1'in popüler Karadeniz dizisi Taşacak Bu Deniz'de Çakır Uşak karakterine hayat veren fenomen Fester Abdü, dizi hakkında açıklamalarda bulundu. Fester Abdü, Taşacak Bu Deniz'in ilk sezonunun kaç sezon süreceğini açıkladı.

Buradan izleyebilirsiniz:

Taşacak Bu Deniz'de Koçari ailesinin fedaisi Çakır Uşak karakterini sosyal medya fenomeni ve YouTuber Fester Abdü (Deli Mi Ne) canlandırıyor.

Diziye dair merak edilenleri yanıtlayan Fester Abdü, seyirciye bomba bir haber verdi. Yayınlandığı günden beri dilimizden düşmeyen Taşacak Bu Deniz hakkında henüz işlenmeyen çok fazla konu olduğunu açıklayan Fester Abdü, ayrıca dizinin çok uzun soluklu olacağını duyurdu. Fenomen oyuncu, Taşacak Bu Deniz'in ilk sezonunun 36 bölüm süreceğini açıkladı.

