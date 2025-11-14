onedio
Engin Altan Düzyatan, Ailesiyle Beraber Dubai'ye Taşınma Nedenini Açıkladı

Engin Altan Düzyatan, Ailesiyle Beraber Dubai'ye Taşınma Nedenini Açıkladı

14.11.2025 - 22:00

Diriliş Ertuğrul'daki rolüyle tüm Türkiye'nin sevgisini kazanan Engin Altan Düzyatan, ailesiyle beraber Dubai'ye taşınma kararı almıştı. Söz konusu kararı sosyal medyada uzun süre gündem olan Düzyatan, neden Dubai'ya taşınacağını ilk kez açıkladı.

KAYNAK: 2. Sayfa/ Ömer Can

Diriliş Ertuğrul'un Ertuğrul Gazi'si Engin Altan Düzyatan, geçtiğimiz günlerde ailesiyle beraber Dubai'ye taşınacağı haberiyle gündem olmuştu.

Türkiye'yi terk etme kararının ardından sosyal medyadan türlü yorumlar alan Engin Altan Düzyatan, bu konuda ilk kez konuştu. Engin Altan Düzyatan, Dubai'ye taşınma nedenlerinin çocuklarının eğitimi olduğunu vurgulayıp, 'Okulları bitince gelsinler memleketlerinde hizmetlerine devam etsinler' dedi.

