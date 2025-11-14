Şerbo'nun Nursema'sı Ceren Karakoç, Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılan Rol Arkadaşlarına Veda Etti
Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde 4 oyuncu diziye veda edecek. Sıla Türkoğlu, Emrah Altıntoprak, Batuhan Bozkurt Yüzgüleç ve Ece İrtem'in ayrıldığı Kızılcık Şerbeti'nde yeni bir dönem başlıyor. 4 sezondur Nursema karakterine hayat veren Ceren Karakoç, diziden ayrılan arkadaşlarına veda etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Show TV'nin cuma akşamlarına damga vuran dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde 4 oyuncu diziye veda edecek.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte Ceren Karakoç'un Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan rol arkadaşlarına veda paylaşımı:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın