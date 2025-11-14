Şerbo'nun Nursema'sı Ceren Karakoç, Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılan Rol Arkadaşlarına Veda Etti

Üç sene önce Kızılcık başladığında hayatıma çok güzel dostlar girdi.

Birlikte öyle güzel günler geçirdik ki.

Güldük, ağladık, paylaştık.

Sevgili Sıla @silaaturkoglu ve sevgili Emrah @emrahaltintoprak, “yolunuz açık olsun” demeyeceğim, çünkü zaten açık.

Zaten hep hayatımda olmaya devam edeceksiniz; o yüzden bu bir veda değil.

Sevgili partnerim, canım Batuhan @batuhanbozkurtuyzugulec.

Seninle öyle güzel sahneler çektik ki, oynamalara doyamadık.

Daha nice güzel projelerde yeniden partner olmak dileğiyle.

Sevgili Ece, @irtemece emeklerine sağlık; yolun her zaman açık olsun.

Bir sürü çekilmiş fotoğrafımız, bir sürü anımız var.

Ama bu kez hepsini kendime saklayacağım. Çünkü biz yeni anılar biriktirmeye devam edeceğiz.

Sizi çok seviyorum. 💛