Şerbo'nun Nursema'sı Ceren Karakoç, Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılan Rol Arkadaşlarına Veda Etti

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
14.11.2025 - 21:08

Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde 4 oyuncu diziye veda edecek. Sıla Türkoğlu, Emrah Altıntoprak, Batuhan Bozkurt Yüzgüleç ve Ece İrtem'in ayrıldığı Kızılcık Şerbeti'nde yeni bir dönem başlıyor. 4 sezondur Nursema karakterine hayat veren Ceren Karakoç, diziden ayrılan arkadaşlarına veda etti.

Show TV'nin cuma akşamlarına damga vuran dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde 4 oyuncu diziye veda edecek.

Doğa, Mustafa ve Işıl karakterlerini canlandıran Sıla Türkoğlu, Emrah Altıntoprak ve Ece İrtem, ölerek diziye veda edecek. Nursema'nın kocası Firaz'ı canlandıran Batuhan Bozkurt Yüzgüleç ise yurt dışına gidecek. 

4 oyuncunun ayrıldığı Kızılcık Şerbeti oyuncularından veda paylaşımları gelirken bunlardan birini de Nursema'yı canlandıran Ceren Karakoç paylaştı.

Ceren Karakoç; Emrah Altıntoprak, Sıla Türkoğlu, Ece İrtem ve Batuhan Bozkurt Yüzgüleç'e tek tek veda etti.

İşte Ceren Karakoç'un Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan rol arkadaşlarına veda paylaşımı:

Üç sene önce Kızılcık başladığında hayatıma çok güzel dostlar girdi.

Birlikte öyle güzel günler geçirdik ki.

Güldük, ağladık, paylaştık.

Sevgili Sıla @silaaturkoglu ve sevgili Emrah @emrahaltintoprak, “yolunuz açık olsun” demeyeceğim, çünkü zaten açık.

Zaten hep hayatımda olmaya devam edeceksiniz; o yüzden bu bir veda değil.

Sevgili partnerim, canım Batuhan @batuhanbozkurtuyzugulec.

Seninle öyle güzel sahneler çektik ki, oynamalara doyamadık.

Daha nice güzel projelerde yeniden partner olmak dileğiyle.

Sevgili Ece, @irtemece emeklerine sağlık; yolun her zaman açık olsun.

Bir sürü çekilmiş fotoğrafımız, bir sürü anımız var.

Ama bu kez hepsini kendime saklayacağım. Çünkü biz yeni anılar biriktirmeye devam edeceğiz.

Sizi çok seviyorum. 💛

Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
