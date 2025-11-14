onedio
Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılan Emrah Altıntoprak'tan Duygulandıran Veda Paylaşımı

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci
14.11.2025 - 20:28

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nden bu akşam (14 Kasım) yayınlanan bölümle tam 4 oyuncu ayrılıyor. Bunlardan biri de Mustafa Ünal'ı canlandıran Emrah Altıntoprak. Başarılı oyuncu Emrah Altıntoprak, Kızılcık Şerbeti'ne veda ederken Instagram hesabından duygulandıran bir veda paylaşımı yayınladı.

Kızılcık Şerbeti'nden bu akşam 4 oyuncu ayrılıyor.

Sıla Türkoğlu, Emrah Altıntoprak, Ece İrtem ve Batuhan Bozkurt Yüzgüleç'in veda ettiği Kızılcık Şerbeti'nde Mustafa, Doğa ve Işıl ölecek. Önümüzdeki hafta yayınlanacak bölümle yeni oyuncular diziye dahil olacak ve yepyeni bir dönem başlayacak.

Kızılcık Şerbeti'nde 4 sezondur Mustafa Ünal karakterine hayat veren Emrah Altıntoprak, Instagram hesabından Şerbo'ya duygulandıran bir veda paylaşımı yaptı.

İşte Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Emrah Altıntoprak'ın veda paylaşımı:

Herkesin kendi kızılcığı var. Ben benimkiyle vedalaşıcam müsaadenizle. Mustafayı 113 bölüm kadar çok iyi oyuncular, çok iyi bi senaryo ve harika bi reji ekibiyle oynadım. Müthiş bi iş tecrübesi ama daha önemlisi canavar gibi arkadaşlar kazandım. Bunlar utanır söylemez ama tek ajandası işlerini daha iyi yapmak olan bi kaç genç yaşlı çocuk hepsi. Hepsinden onlarca şey öğrendim, telefonlarını da kaydettim. Şimdi ara sıra arıyorum. Açmazlarsa evlerine gidiyorum. Onları ve yaptığımız işi çok seviyorum. Onlar vesilesiyle bu işi yapmamıza yardım eden bu işte emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Benim kızılcığım burada bitiyor. Gösterdiğiniz ilgi ve sevgi için sonsuz teşekkürler…Size de iyi seyirler. ✌️🫂❤️

